Nghẹn ngào trước khoảnh khắc của cố nghệ sĩ Mai Phương hạnh phúc bên con gái

Hậu trường 15/01/2022 14:39

Mới đây, quản lý của cố nghệ sĩ Mai Phương đã chia sẻ lại hình ảnh cô trò chuyện, chơi đùa vui vẻ bên con gái Lavie.

Vào ngày 14/1, quản lý của cố nghệ sĩ Mai Phương đã chia sẻ lại hình ảnh cô trò chuyện vui vẻ bên Lavie nhân ngày sinh nhật của cô. Đây được xem là những kỉ niệm đẹp của hai mẹ con lúc còn sinh thời. Kèm theo đó, quản lý cũng nhắn nhủ những lời chúc sinh nhật cho người chị từng thân thiết của mình.

Quản lí cố nghệ sĩ Mai Phương viết: "Ở nơi xa, sinh nhật an vui nhé chị yêu, chị mãi mãi đẹp ở tuổi 35". Bên cạnh đó, khoảnh khắc hai chị em đồng hành trong công việc còn có khoảnh khắc hai mẹ con trò chuyện thân mật, vui vẻ với nhau. Lúc này bé Lavie ngây ngô ôm hai chú cún nhồi bông và nũng nịu với mẹ của mình. 

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Người quản lý đồng hành với cố ca sĩ từ lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

Còn về phía cố nghệ sĩ, trong bức ảnh, cô đã gầy hẳn nhưng sắc mặt vẫn khá tươi tắn, cô vừa nói chuyện, vừa nhìn con cưng bằng ánh mắt yêu thương. Thỉnh thoản, nữ diễn viên còn nựng má con gái yêu của mình. 

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều người đã không khỏi xót xa và nghẹn ngào trước tình yêu thương của cố nghệ sĩ Mai Phương dành cho con gái nhỏ của mình. Đồng thời, không ít người vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương đến cố nghệ sĩ.

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Khoảng khắc hai mẹ con vui vẻ bên nhau - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, trong thời gian điều trị bệnh, Mai Phương vẫn cố gắng đưa con cưng đi chơi nhiều nơi. Cô lo sợ việc mình không qua khỏi nên tranh thủ mọi lúc tạo kỉ niệm đẹp với Lavie, và mong muốn đưa bé đến nhiều nơi cho con trải nghiệm. 

Sau khi cố nghệ sĩ ra đi, con gái Lavie được hai bảo mẫu chăm sóc, có sự hỗ trợ của các bạn bè thân thiết của cố nghệ sĩ. Ngoài học tập, con gái nhỏ sẽ được người thân đưa đi chơi để bé thỏa sức khám phá, học làm bánh, nhảy múa, ca hát mỗi khi có thời gian rảnh. Có thể thấy, ai cũng muốn dành tình cảm, mọi điều kiện tốt nhất cho bé phát triển. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh nên Phùng Ngọc Huy, bố ruột của bé Lavie vẫn chưa thể về nước để đón con gái qua Mỹ chăm sóc.

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