Lùm xùm hậu ly hôn của Diệp Lâm Anh, một sao nữ nổi tiếng xót xa: 'Đàn bà mạnh mẽ, thông minh, thành công đồng nghĩa với sự cô đơn''

Hậu trường 15/01/2022 11:35

Xoay quanh vụ việc ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng đại gia, một sao nữ Vbiz nổi tiếng chia sẻ những dòng trạng thái chiêm nghiệm về tình yêu trên trang cá nhân.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao chuyện ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng đại gia. Cô chia sẻ rằng cô thực sự không muốn ly hôn vì không muốn các con bị chia rẽ sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", nhưng mối quan hệ giữa cô và chồng "không thể cứu vãn" nên cô đành chấp nhận. Chính những chia sẻ này của Diệp Lâm Anh khiến cho không ít người cảm thấy xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang bất ngờ đăng dòng trạng thái chiêm nghiệm về tình yêu, đặc biệt là nữ ca sĩ nêu lên quan điểm rằng phụ nữ thông mình và thành công sẽ luôn gắn liền với sự cô đơn. Bã xã Hồ Hoài Anh viết: "Đàn bà mạnh mẽ, thông minh, thành công đồng nghĩa với sự cô đơn. Nếu được chọn thì chẳng người phụ nữ nào muốn mạnh mẽ cả nhưng việc giả ngu ngơ còn khó hơn nhiều. Lan man nhân ngày đọc toàn tin tức buồn của những người tôi yêu thương".

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Bài đăng của Lưu Hương Giang nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù bài đăng không "điểm mặt gọi tên" ai, nhưng cư dân mạng liền liên tưởng ngay đến lùm xùm gia đình của Diệp Lâm Anh đang gây xôn xao những ngày qua và bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và không ít người để lại bình luận như: "Đúng vậy, giả ngu ngơ thì khó, nhưng nghệ thuật giữ lửa thì đàn bà có!", "Nay đọc tin tức cũng buồn chị ạ", "Tại số của họ kém may mắn thôi chị"...

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Cư dân mạng đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

 

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Gia đình hạnh phúc của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

So với Diệp Lâm Anh, Lưu Hương Giang may mắn hơn rất nhiều. Nữ ca sĩ đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc với ông xã Hồ Hoài Anh và 2 cô con gái nhỏ. Có thể nói, kể từ khi về một nhà, cả Hồ Hoài Anh lẫn Lưu Hương Giang đều có những thay đổi tích cực hơn. "Gia đình Giang - Hồ" còn được nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí xem là biểu tượng của gia đình chuẩn mực trong làng giải trí Việt.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Lưu Hương Giang sao Việt

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