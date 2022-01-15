Lùm xùm hậu ly hôn của Diệp Lâm Anh, một sao nữ nổi tiếng xót xa: 'Đàn bà mạnh mẽ, thông minh, thành công đồng nghĩa với sự cô đơn''

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao chuyện ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng đại gia. Cô chia sẻ rằng cô thực sự không muốn ly hôn vì không muốn các con bị chia rẽ sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", nhưng mối quan hệ giữa cô và chồng "không thể cứu vãn" nên cô đành chấp nhận. Chính những chia sẻ này của Diệp Lâm Anh khiến cho không ít người cảm thấy xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang bất ngờ đăng dòng trạng thái chiêm nghiệm về tình yêu, đặc biệt là nữ ca sĩ nêu lên quan điểm rằng phụ nữ thông mình và thành công sẽ luôn gắn liền với sự cô đơn. Bã xã Hồ Hoài Anh viết: "Đàn bà mạnh mẽ, thông minh, thành công đồng nghĩa với sự cô đơn. Nếu được chọn thì chẳng người phụ nữ nào muốn mạnh mẽ cả nhưng việc giả ngu ngơ còn khó hơn nhiều. Lan man nhân ngày đọc toàn tin tức buồn của những người tôi yêu thương".