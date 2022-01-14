Nhạc sĩ của bản hit 'Bậu ơi đừng khóc' dành tặng một điều đặc biệt cho cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động

Hậu trường 14/01/2022 14:55

Mới đây, những chia sẻ của nam nhạc sĩ trẻ về cố ca sĩ Phi Nhung đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, vượt qua các đề cử các ca khúc như Màu áo anh hùng (Vicky Nhung), Người lạ thoáng qua (Đinh Tùng Huy), Yêu là cưới (Phát Hồ), bài hát "Bậu ơi đừng khóc" của Hamlet Trương sáng tác, cố nghệ sĩ Phi Nhung thể hiện đã được vinh danh tại giải Mai Vàng 2021. Bài hát đã xuất sắc thắng hạng mục "Ca khúc xuất sắc".

Theo chia sẻ từ nam nhạc sĩ, đây là ca khúc Hamlet Trương viết riêng cho một đoàn lô tô, sau đó Phi Nhung thể hiện lại và rất được khán giả yêu mến. Đáng chú ý là sau khi nhận được thông tin Bậu ơi đừng khóc có chiến thắng tại giải Mai vàng, Hamlet Trương đã chia sẻ về việc muốn dành tặng giải thưởng này cho cố ca sĩ Phi Nhung.

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Ca khúc 'Bậu ơi đừng khóc' từng được cố ca sĩ Phi Nhung thể hiện thành công - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hamlet Trương bộc bạch: "Một thời gian dài tôi đi đến đâu cũng nghe Bậu ơi đừng khóc. Cả khi tôi dừng chờ đèn đỏ, người dân bên kia đường cũng hát karaoke bài này. Mặc dù ca khúc của mình được nhiều người yêu mến nhưng chúng ta lại mất đi một bóng hình. Lòng tôi vui buồn lẫn lộn.

Anh cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa anh và cố ca sĩ ở ngoài đời: "Thực tế, tôi không thân thiết với chị Phi Nhung. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần trong các chương trình, qua các cuộc điện thoại. Tôi rất ấn tượng với chị bởi cách chị tôn trọng tác giả. Khi thu âm, từng câu hát, từng nốt nhạc, chị luôn gọi cho tôi để hỏi ý kiến dù với chuyên môn của chị việc thay đổi một chút không phải là điều quá khó". Sau khi nghe của Hamlet Trương nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. 

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Nhạc sĩ Hamlet Trương và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Hamlet Trương tên thật Lê Văn Trương, sinh năm 1988, là nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ. Anh xuất thân với dòng nhạc trẻ qua các ca khúc Luật cho người thay thế, Ai rồi cũng khác, Người yêu cũ có người yêu mới, Thương nhau để đó... Nhạc sĩ bắt đầu sáng tác nhạc bolero từ năm 2016 với ca khúc đầu tay Lan và Điệp 4 qua tiếng hát của Như Quỳnh. 

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