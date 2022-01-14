Vừa mới trở về sau 2 tháng tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã bị mẹ ruột dọa 'lấy chổi quất' chỉ vì lý do này

Hậu trường 14/01/2022 10:54

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ và trở lại Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ câu chuyện vô cùng thú vị với mẹ trong bữa cơm.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ và ra sản phẩm mới. Bên cạnh đó trên trang cá nhân, nam ca sĩ vẫn thường xuyên tương tác với người hâm mộ bằng những câu chuyện vui đùa, hài hước. 

Mới đây, sau khi trở về Việt Nam sau 2 tháng ở Mỹ, nam ca sĩ dành ngay thời gian của mình cho mẹ ruột khi cùng bà thưởng thức bữa tối. Đáng chú ý lag nam ca sĩ còn chia sẻ về câu chuyện của mình làm mẹ ruột không khỏi tức giận. Cụ thể, nam ca sĩ liên tục hỏi "bánh bèo là gì?", nói đan xen tiếng Việt và tiếng Anh khiến mẹ Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bực dọc và lên tiếng: "Ủa con đi Mỹ bao lâu rồi? Sao thấy quên tiếng Việt nhiều vậy?".

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Bài đăng trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng anh đã quên tiếng Việt dù mới chỉ đi Mỹ công tác có 2 tháng. Do đó, ngay sau khi nhận được đáp án là… 2 tháng, mẹ ruột Mr. Đàm lập tức "nạt nộ", dọa "lấy chổi quất" vì tội dám chọc mẹ. Cuộc trò chuyện thú vị của hai mẹ con đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình.

Chỉ với một câu chuyện bông đùa, đoạn hội thoại hài hước này cũng đủ để cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của mẹ con Đàm Vĩnh Hưng sau quá khứ từng vướng vào những ồn ào.

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Mối quan hệ giữa nam ca sĩ và mẹ ruột vẫn luôn tốt đẹp - Ảnh: FBNV
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Đàm Vĩnh Hưng giờ đây thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Trước đó, nam ca sĩ họ Đàm từng khóc lóc, tố mẹ ruột cờ bạc và nợ nần và vay số tiền lớn từ bạn bè, người thân, xã hội đen và thậm chí là từ người hâm mộ của anh. Ước tính, số tiền cả vốn lẫn lãi bản thân anh chi trả trong suốt 30 năm qua lên đến 20 tỷ. Bên cạnh đó, việc nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội nhằm mục đích mong mọi người xung quanh tránh cho mẹ vay tiền cũng như mong muốn mẹ anh thay đổi, không tiếp tục vướng vào chuyện đỏ, đen.

Hiện tại, anh đã chứng minh tình cảm dành cho đấng sinh thành với nhiều hình ảnh chăm sóc cho mẹ, cùng bà đi du lịch và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi bên mẹ ruột.

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