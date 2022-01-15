Ái nữ duy nhất của ca sĩ Như Quỳnh: Tài năng, thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ

Melody Đông Nghi là ái nữ duy nhất của Như Quỳnh, thỉnh thoảng vẫn cùng nữ ca sĩ đi tham dự một số sự kiện.

Mới đây, trong một buổi hậu trường biểu diễn, danh hài Thúy Nga đã ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Quốc, Ngọc Đáng, Phượng Liên, Kim Tiểu Long, Như Quỳnh,… Trong đoạn clip, Thuý Nga vô cùng hào hứng khi có dịp nói chuyện với ca sĩ Như Quỳnh. Nữ danh hài gửi lời khen cho đàn chị vì vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô gửi lời khen ngợi đến con gái Như Quỳnh: "Cô bé lớn rất xinh và hát hay". Do đó, Thúy Nga cũng đề nghị Như Quỳnh cho con gái theo nghiệp "cầm ca": "Chị nên đầu tư bé làm ca sĩ. Tuy nhiên, em thấy bé thích hát nhạc ngoại hơn". Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ về con gái của mình. Nữ ca sĩ cho biết, luôn tôn trọng quyết định của con, tuy nhiên, cô vẫn định hướng con gái thay đổi ngoại hình. "Tôi khuyên cháu lắm. Ngày xưa cháu rất thích tóc vàng, giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi năn nỉ cháu để tóc đen. Nói chứ không sao đâu, khi cháu lớn cũng sẽ về nguồn mà" - nữ ca sĩ nói.

Nhiều người nhận xét con gái như là 'bản sao' của Như Quỳnh - Ảnh: Internet Được biết, Melody Đông Nghi là ái nữ duy nhất của Như Quỳnh, thỉnh thoảng vẫn cùng nữ ca sĩ đi tham dự một số sự kiện. Với tính cách lí lắc, dễ thương, xinh đẹp nên được nhiều người khen là “bản sao” của mẹ. Trước đây, con gái Như Quỳnh từng xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và nhận được lời khen từ khán giả. Tuy nhiên, cô bé không hát bolero giống mẹ mà thích hát tiếng Anh và khoe được giọng hát bay bổng. Theo Như Quỳnh, tuổi thơ của Melody gắn bó với bà ngoại, vì mẹ thường xuyên biểu diễn xa nhà. Bà ngoại dạy Melody tiếng Việt, dạy cả thơ Kiều. Melody có năng khiếu âm nhạc từ bé khi tập diễn theo những "hit" của mẹ như Duyên phận, Thương về miền Trung,…

Con gái Như Quỳnh chuộng tóc vàng và thích hát nhạc tiếng Anh - Ảnh: Internet Như Quỳnh cũng tâm sự từ ngày làm mẹ, cô thấy mình chín chắn và già dặn hơn trong suy nghĩ. Đúng như người xưa vẫn nói “có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ”, Như Quỳnh càng thương và biết ơn người mẹ của mình. Thời gian qua do dịch bệnh phức tạp, Như Quỳnh không đi show mà tập trung cho gia đình. Cô cũng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bởi có thời gian bị tăng cân do ăn uống thiếu kiểm soát, tuy nhiên nhờ tập luyện, cô đã lấy lại vóc dáng. Cách đây không bao lâu, Như Quỳnh kỷ niệm 30 năm vào nghề. Nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Như Quỳnh nghẹn ngào trước di ảnh Phi Nhung, hẹn ngày được cùng nhau hát tiếp ca khúc còn dang dở Nữ ca sĩ Như Quỳnh, người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có dòng trạng thái nghẹn ngào về sự ra đi của bạn mình.

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