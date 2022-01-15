Loạt sao Việt vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ trong ngày đặc biệt cố nghệ sĩ Mai Phương

Hậu trường 15/01/2022 13:13

Loạt sao Việt như NSƯT Trịnh Kim Chi, Bình Tinh, MC Anh Quân, ca sĩ Quách Quang... đã bày tỏ sự xót xa và niềm nhớ thương cố nghệ sĩ Mai Phương.

Vào cuối tháng 3/2020, cố diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ diễn viên "tài hoa bạch mệnh" đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và công chúng.

Tính đến nay đã gần 2 năm sau khi cố nghệ sĩ ra đi, nhiều bạn bè vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ và xót xa trước sự mất mát quá lớn này. Mới đây, trên trang cá nhân Trương Bảo Như – bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương lúc sinh thời đã đăng tải bức ảnh kèm bài viết đón sinh nhật ở nơi xa với người bạn của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Năm thứ 2 vợ đón sinh nhật nơi xa, vẫn nhớ thương và vẫn gặp nhau trong mơ".

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Bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ từ phía gia đình, ngày 14/1 chính là ngày sinh nhật của cố nghệ sĩ Mai Phương. Các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Trịnh Kim Chi, Bình Tinh, MC Anh Quân, ca sĩ Quách Quang và loạt khán giả bày tỏ sự xa và niềm nhớ thương Mai Phương. Những lời nhắn nhủ đầy xúc động như: "Thương và nhớ", "Bình an một cõi đi về, nhớ thương biết nói sao hết lời, luôn nguyện bình an cho em bé và mẹ nhé"...

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Sao Việt và khán giả bày tỏ nỗi nhớ không nguôi đến nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương - bé Lavie đang được 2 bảo mẫu chăm sóc. Sống với cô bảo mẫu, bé Lavie được tạo điều kiện để phát triển về mọi mặt. Ngoài học tập, con gái nhỏ sẽ được người thân đưa đi chơi để bé thỏa sức khám phá, học làm bánh, nhảy múa, ca hát mỗi khi có thời gian rảnh. Thậm chí, cô bảo mẫu còn làm cả phao bơi tại nhà để phục vụ Lavie trong mùa hè không thể đến nơi đông người. Dù không phải ruột thịt nhưng nhìn cách Lavie được nhận tình thương từ các cô khiến mọi người xúc động.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh nên Phùng Ngọc Huy, bố ruột của bé Lavie vẫn chưa thể về nước để đón con gái qua Mỹ chăm sóc.

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