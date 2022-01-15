Loạt sao Việt vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ trong ngày đặc biệt cố nghệ sĩ Mai Phương

Vào cuối tháng 3/2020, cố diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ diễn viên "tài hoa bạch mệnh" đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và công chúng.

Tính đến nay đã gần 2 năm sau khi cố nghệ sĩ ra đi, nhiều bạn bè vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ và xót xa trước sự mất mát quá lớn này. Mới đây, trên trang cá nhân Trương Bảo Như – bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương lúc sinh thời đã đăng tải bức ảnh kèm bài viết đón sinh nhật ở nơi xa với người bạn của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Năm thứ 2 vợ đón sinh nhật nơi xa, vẫn nhớ thương và vẫn gặp nhau trong mơ".