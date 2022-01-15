Thực hư chuyện số tiền cát-xê của Hồ Văn Cường lên đến tận 200 triệu

Hậu trường 15/01/2022 15:11

Thông tin Hồ Văn Cường nhận được cát sê 200 triệu cho một show diễn khiến nhiều người bất ngờ và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội gần đây.

Những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Hồ Văn Cường nhận cát sê 200 triệu cho một show diễn nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, Ngọc Sơn không ngại ngần tiết lộ thời gian tới nam ca sĩ trẻ này sẽ có nhiều show riêng, đi hát không cần kèm theo tên của bất kì ai. Đặc biệt, "Ông hoàng nhạc sến" còn cho biết trong show diễn mới nhất, Hồ Văn Cường đã ký hợp đồng riêng và nhận cát-xê 200 triệu đồng.

Bên cạnh những người chúc mừng Quán quân Vietnam Idol Kids, không ít khán giả bày tỏ sự nghi ngờ về số tiền 200 triệu bởi con số này vượt cả nhiều giọng ca đang nổi tiếng và có nhiều bài hát đình đám. Thậm chí, nhiều người còn hiểu lầm là nam ca sĩ đi hát giá "trên trời".

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Nam ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, trao đổi với báo Thanh Niên, người đại diện của Hồ Văn Cường đã lên tiếng đính chính rằng "Mức cát sê 200 triệu đồng đó là Cường đi hát cho gia đình anh Thụy và được hỗ trợ, chứ mức thù lao của Cường cũng bình thường thôi".

Thực tế, 200 triệu đồng mà Ngọc Sơn, bầu Thụy trả cho Hồ Văn Cường là bao gồm thêm chi phí giúp đỡ trong lần nam ca sĩ đi hát trở lại. Do đó, những chương trình sắp tới mà Hồ Văn Cường tham gia thì giá sẽ vẫn bình thường và phù hợp.

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Hồ Văn Cường xuất hiện bên Ngọc Sơn, bầu Thụy sau loạt ồn ào - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi góp mặt trong chương trình với mức cát-xê gây xôn xao, Ngọc Sơn thường giúp Hồ Văn Cường luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến láy... Đồng thời, "giọng ca Tình cha" cũng không quên dạy dỗ nam ca sĩ cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, biết đâu là con đường đúng và sống làm sao để mọi người thương yêu mình. 

Hồ Văn Cường mắc lỗi trong phát âm, phản ứng của Ngọc Sơn thế nào mà cư dân mạng bình luận ồ ạt?

Hồ Văn Cường mắc lỗi trong phát âm, phản ứng của Ngọc Sơn thế nào mà cư dân mạng bình luận ồ ạt?

Mới đây, trên trang cá nhân, danh ca Ngọc Sơn đã đăng tải một đoạn clip về việc hướng dẫn Hồ Văn Cường điều chỉnh lỗi sai trong phát âm khi hát và nhận được sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn sao Việt

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