Bị nghi ngờ 200 triệu cát xê 'quá ẢO', phía Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng, tiết lộ thêm tình hình sức khỏe hậu thông tin 'suy dinh dưỡng'

Hậu trường 13/01/2022 19:54

Sau khi vướng phải loạt tranh cãi về số tiền cát xê 200 triệu, phía Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng tiết lộ sự thật.

Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi".

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Ngọc Sơn khen ngợi Hồ Văn Cường ngoan ngoãn và lễ phép - Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn của danh ca đã ngay lập tức khiến dư luận dấy lên nghi vấn lớn. Trước đó, tại thời điểm nôt ra ồn ào ăn chặn cát xê, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung nhiều lần khẳng định tiền cát xê của Hồ Văn Cường không bao giờ đạt được con số khủng như vậy. Chưa kể, nhiều người còn so sánh giọng ca trẻ với Phương Mỹ Chi và khẳng định 200 triệu/show hoàn toàn là ẢO.

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Nhiều cư dân mạng cho rằng cát xê của Hồ Văn Cường không thể gấp đôi Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó người đại diện truyền thông của nam ca sĩ xác nhận với Dân Trí và cho biết mức cát xê của Hồ Văn Cường hiện tại khoảng 200 triệu đồng/show. Với mức cát-xê ấy, Hồ Văn Cường sẽ hát hơn chục bài. Vị này khẳng định: "Nhiều người cứ nghĩ nổ nhưng chúng tôi xin khẳng định, đây là thông tin xác thực".

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Giọng ca trẻ chính thức trở lại sân khấu âm nhạc - Ảnh: Internet

Người này cũng cho biết, sức khỏe của Hồ Văn Cường hiện ổn định, tuy nhiên thể trạng còn gầy. "Vóc dáng em Cường gầy bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em ấy vẫn còn chút nhút nhát nhưng anh Ngọc Sơn chỉ dạy nhiều nên cũng tiến bộ hơn.

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Nam ca sĩ được sự hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn, dần trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Đặc biệt là về cách phát âm, nhả chữ... Anh Ngọc Sơn chỉ cho Cường tuyệt chiêu lấy một lần hơi. Có thể hình dung thế này cho dễ hiểu. Ca khúc Lòng mẹ, đoạn điệp khúc có một đoạn phải hát liền một hơi.

Anh Ngọc Sơn dạy Cường cách lấy chỉ lấy một lần hơi mà hát được hết đoạn đó, chữ nào ra chữ đấy, không bị đứt hơi giữa chừng", vị đại diện cho biết thêm.

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Ngọc Sơn

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