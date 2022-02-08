Giữa ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi từng hé lộ 'chuyện phiền lòng' khi bước về nhà chồng

Hậu trường 08/02/2022 11:24

Phát ngôn của Lâm Khánh Chi trước khi ly hôn đang bị cư dân mạng bất ngờ "khui" lại.

Dạo gần đây, những thông tin xoay quanh lùm xùm ly hôn của Lâm Khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng thu hút nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý là câu chuyện phía chồng cũ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình và cũng là nguyên khiến hôn nhân đỗ vỡ.

Giữa lúc hai bên lời qua tiếng lại, nhận xét của Lâm Khánh Chi về Phi Hùng sau thời gian chung sống cũng bị cư dân mạng "đào xới" lại. Cụ thể, trong chương trình truyền hình "Học Viện Mẹ Chồng" vào năm 2018. Tại đây, Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

lam khanh chi
Lâm Khánh Chi từng bật khóc vì bị nhà chồng kỳ thị và chồng giấu giếm chuyện người yêu cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ đã tâm sự với Dr. Pepper về một chuyện làm cô phiền lòng từ khi bước về nhà chồng: "Một người thân của bên mẹ chồng đã nói với mẹ rằng tại sao chỉ có một con trai duy nhất mà để cho lấy người chuyển giới như vậy?". Cô biết chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng vì người "phát ngôn" ra những lời này là một người họ hàng của gia đình, thậm chí còn rất thân thiết với Khánh Chi nên cô rất sốc.

Để cho mọi thứ rõ ràng, mẹ Khánh Chi giải thích: "Mẹ không muốn con mắng người đó vì đó cũng là người trong gia đình, nói ra sẽ không có phần tế nhị và mẹ cũng không muốn con nói với ba vì sẽ cháy nhà. Con biết ba con rất nóng tính, ba con sẽ phản ứng với người kia, thà là mẹ bị xúc phạm, chịu thiệt thòi và mẹ không muốn ai xúc phạm con gái mẹ, không muốn có lời qua tiếng lại". 

lam khanh chi 1
Ồn ào hậu ly hôn của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đang bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đối với Lâm Khánh Chi Khánh Chi, chuyện tình cảm với người cũ phải được giải quyết. Trong thời gian quen Khánh Chi thì Phi Hùng vẫn được người cũ thường xuyên gọi điện thoại và vì không muốn ảnh hưởng đến công việc và cảm xúc của Khánh Chi, nên anh đã chọn cách im lặng. Biết được chuyện này, cô nàng cũng chọn cách bỏ qua cho anh. 

Hiện tại, sau khi bị chồng cũ Trần Phi Hùng tố ngoại tình thì Lâm Khánh Chi cũng đã có những phản hồi đầu tiên và khiến sự việc càng thêm ồn ào.

HOT: Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng phản hồi sau khi bị chồng cũ tố ngoại tình trước ly hôn

HOT: Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng phản hồi sau khi bị chồng cũ tố ngoại tình trước ly hôn

Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn lên tiếng phản hồi sau lùm xùm bị chồng cũ tố ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trần Phi Hùng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?