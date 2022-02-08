Giữa ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi từng hé lộ 'chuyện phiền lòng' khi bước về nhà chồng

Phát ngôn của Lâm Khánh Chi trước khi ly hôn đang bị cư dân mạng bất ngờ "khui" lại.

Dạo gần đây, những thông tin xoay quanh lùm xùm ly hôn của Lâm Khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng thu hút nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý là câu chuyện phía chồng cũ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình và cũng là nguyên khiến hôn nhân đỗ vỡ. Giữa lúc hai bên lời qua tiếng lại, nhận xét của Lâm Khánh Chi về Phi Hùng sau thời gian chung sống cũng bị cư dân mạng "đào xới" lại. Cụ thể, trong chương trình truyền hình "Học Viện Mẹ Chồng" vào năm 2018. Tại đây, Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Lâm Khánh Chi từng bật khóc vì bị nhà chồng kỳ thị và chồng giấu giếm chuyện người yêu cũ - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ đã tâm sự với Dr. Pepper về một chuyện làm cô phiền lòng từ khi bước về nhà chồng: "Một người thân của bên mẹ chồng đã nói với mẹ rằng tại sao chỉ có một con trai duy nhất mà để cho lấy người chuyển giới như vậy?". Cô biết chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng vì người "phát ngôn" ra những lời này là một người họ hàng của gia đình, thậm chí còn rất thân thiết với Khánh Chi nên cô rất sốc.

Để cho mọi thứ rõ ràng, mẹ Khánh Chi giải thích: "Mẹ không muốn con mắng người đó vì đó cũng là người trong gia đình, nói ra sẽ không có phần tế nhị và mẹ cũng không muốn con nói với ba vì sẽ cháy nhà. Con biết ba con rất nóng tính, ba con sẽ phản ứng với người kia, thà là mẹ bị xúc phạm, chịu thiệt thòi và mẹ không muốn ai xúc phạm con gái mẹ, không muốn có lời qua tiếng lại". Ồn ào hậu ly hôn của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đang bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, đối với Lâm Khánh Chi Khánh Chi, chuyện tình cảm với người cũ phải được giải quyết. Trong thời gian quen Khánh Chi thì Phi Hùng vẫn được người cũ thường xuyên gọi điện thoại và vì không muốn ảnh hưởng đến công việc và cảm xúc của Khánh Chi, nên anh đã chọn cách im lặng. Biết được chuyện này, cô nàng cũng chọn cách bỏ qua cho anh. Hiện tại, sau khi bị chồng cũ Trần Phi Hùng tố ngoại tình thì Lâm Khánh Chi cũng đã có những phản hồi đầu tiên và khiến sự việc càng thêm ồn ào.

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