Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn lên tiếng phản hồi sau lùm xùm bị chồng cũ tố ngoại tình.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, liên quan đến vụ việc Lâm Khánh Chi bị chồng cũ - Trần Phi Hùng tố có "người thứ ba" dẫn đến việc ly hôn. Phản hồi trước thông tin trên, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ: "Khánh Chi nghĩ nếu đã hết duyên thì mình nên chia tay trong êm đẹp, vì có những chuyện trong gia đình không vui nên Chi không muốn chia sẻ ra. Những phát ngôn của anh Hùng là không chính xác!" Ngoài ra, nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Từ lúc Khánh Chi và anh Hùng rạn nứt đến ngày hôm nay, Khánh Chi vẫn chưa yêu ai, vì mình không mở lòng được. Phụ nữ thường mất thời gian rất lâu mới quên được một người, chứ không phải như anh Hùng nói Khánh Chi đã yêu ai đó trong khoảng 1 năm".

Lâm Khánh Chi chính thức phản hồi về việc bị chồng cũ tố ngoại tình - Ảnh: FBNV Trước đó, Ngoisaonet đưa tin, đích thân Phi Hùng xác nhận Lâm Khánh Chi có người thứ 3 trước khi ly hôn. Anh cho biết: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó nhưng đến giờ, cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh, lựa chọn với người khác như thế. Đồng thời, anh cũng khẳng định "chắc nịt" rằng: "Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn, khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc".

Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng chính thức 'đường ai nấy đi' sau 4 năm bên nhau - Ảnh: FBNV Con trai sống chung với nữ ca sĩ sau khi cặp đôi chia tay - Ảnh: FBNV Hiện tại, con trai sống chung với ca sĩ chuyển giới sau khi chia tay với chồng cũ Trần Phi Hùng. Còn chồng Lâm Khánh Chi dọn ra ngoài, thuê một căn hộ để kinh doanh thời trang. Trước khi xảu ra màn "đấu tố" gây chú ý này, cả hai từng tuyên bố trên trang cá nhân rằng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc, nuôi dưỡng bé Thiên Long.

Sau khi tố Lâm Khánh Chi ngoại tình trước ly hôn, chồng cũ đã có động thái 'tuyệt tình' cực gắt Sau khi tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân vì Lâm Khánh Chi yêu người khác, Trần Phi Hùng bất ngờ có động thái cực gắt, tuyệt tình với nữ ca sĩ.

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