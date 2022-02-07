'Đòi' bà Phương Hằng 1 tỷ bồi thường, Vy Oanh mạnh dạn 'tiên tri' phần thắng về mình, tuyên bố chắc nịch nắm trong tay 101% cơ hội

Vy Oanh tự tin đáp trả dân mạng về vụ kiện tụng với nữ CEO. Thậm chí, sau đó, bà mẹ 3 con còn chắc cú tuyên bố tự tin đến 101%.

Dẫn tin từ Người Lao Động, mới đây, ca sĩ Vy Oanh cho biết, TAND Quận 3 (TP.HCM) đã có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Đại Nam). Trước đó, TAND Quận 1 (TP.HCM) thụ lý vụ án trên. Tuy nhiên, sau khi thụ lý, xác minh, bà Phương Hằng có hộ khẩu thường trú ở quận 1, nhưng thực tế cư trú tại quận 3 nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Bài đăng của Vy Oanh sau khi nghệ sĩ được minh oan - Ảnh chụp màn hình Ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà chủ khu du lịch Đại Nam vì người này nhiều lần livestream làm nhục, thóa mạ mình, như nói "đẻ thuê", "giật chồng", "làm gái". Với những thiệt hại mà bản thân đã phải chịu đựng, Vy Oanh yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền 1 tỉ đồng. "Tôi không cho phép bất kỳ ai dám xúc phạm đến danh dự, uy tín của mình và gia đình. Và nhất định, những kẻ đó sẽ phải trả giá tương xứng cho những tội ác, "giết người không dao' của mình" - Vy Oanh viết trên trang cá nhân.

Vụ kiện của nữ ca sĩ và bà chủ Đại Nam khiến dư luận xôn xao, bàn tán không ngừng. Đến gần đây nhất, trong một bình luận với CĐM, khi được hỏi: "Chị kiện thắng nữ đại gia Bình Dương chưa?", Vy Oanh chắc nịch sẽ thắng. Bình luận của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình "Sắp tới sẽ xử lý đồng loạt các đơn cá nhân kiện bà Phương Hằng, trong đó có đơn của chị. 100% thắng chứ em nè. Việc này để nguyên đoàn luật sư nhà chị lo nha", Vy Oanh tự tin đáp trả dân mạng về vụ kiện tụng với nữ CEO. Thậm chí, sau đó, bà mẹ 3 con còn chắc cú tuyên bố tự tin đến 101%. Được biết, sau khi Bộ Công an công bố kết quả điều tra liên quan đến ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, nhiều cái tên đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh,... đã tuyên bố theo kiện nữ đại gia Bình Dương tới cùng.

Vy Oanh 'tái ngộ' Đàm Vĩnh Hưng, đăng đàn ẩn ý chúc mừng đàn anh 'thoát vận hạn sao kê'? Mới đây, sau khi trở về nước, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc hội ngộ cùng Vy Oanh. Nữ ca sĩ còn có hẳn dòng trạng thái dài để chúc mừng đàn anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-ba-phuong-hang-1-ty-boi-thuong-vy-oanh-manh-dan-tien-tri-phan-thang-ve-minh-tuyen-bo-chac-nich-nam-trong-tay-101-co-hoi-448973.html