Sau khi tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân vì Lâm Khánh Chi yêu người khác, Trần Phi Hùng bất ngờ có động thái cực gắt, tuyệt tình với nữ ca sĩ.

Mới đây, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi chồng cũ Lâm Khánh Chi - Phi Hùng cho biết nữ ca sĩ đã ngoại tình, có người đàn ông khác dù lúc đó chưa ly hôn. Cụ thể, anh chia sẻ đã phát hiện tin nhắn của nữ ca sĩ với một người đàn ông tên là Song Duy. Chia sẻ của Phi Hùng ngay lập tức khiến cư dân mạng đồng loạt "dậy sóng". Ngay sau đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Phi Hùng đã có động thái "tuyệt tình" cực gắt với nữ ca sĩ. Anh được cho là đã xoá hoặc ẩn đi toàn bộ hình ảnh tình cảm trước đó với cô. Hiện tại, trên dòng thời gian của mình, Phi Hùng chỉ để bức hình duy nhất đang nắm tay hạnh phúc bên người yêu mới.

Phi Hùng đã xóa hết những bức ảnh chụp cùng Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV Phi Hùng chỉ để bức hình duy nhất đang nắm tay hạnh phúc bên người yêu mới - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Ngoisaonet đưa tin, đích thân Phi Hùng xác nhận Lâm Khánh Chi có người thứ 3 trước khi ly hôn. Anh cho biết: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó nhưng đến giờ, cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh, lựa chọn với người khác như thế. Đồng thời, chồng cũ của Lâm Khánh Chi kiên quyết khẳng định rằng: "Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn, khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc".

Trước đó, Lâm Khánh Chi thực hiện bộ ảnh vô cùng tình tứ bên 'tình mới' - Ảnh: FBNV Về phía Lâm Khánh Chi, cô nàng cũng từng tung một bộ ảnh bên "trai lạ" sau tuyên bố ly hôn chồng cũ chưa đầy 1 tháng. Đây cũng là chàng trai mà chồng cũ Lâm Khánh Chi đã tiết lộ là "người thứ ba" xen giữa cuộc tình của cặp đôi. Đáng chú ý là cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật trong các hình ảnh. Cũng theo mỹ nhân chuyển giới, Song Duy chính là người đồng hành, an ủi cô trong thời gian trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-to-lam-khanh-chi-ngoai-tinh-truoc-ly-hon-chong-cu-da-co-dong-thai-tuyet-tinh-cuc-gat-448981.html