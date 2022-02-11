Bị Trấn Thành 'cà khịa' trong phim, nữ Youtuber từng livestream cùng 'bà trùm Đại Nam' bất ngờ nói lời cảm ơn vì điều này

Hậu trường 11/02/2022 09:52

Sau khi 4 tập phim của Trấn Thành được phát sóng và có màn "cà khịa" nữ Youtuber này, cô nàng đã có động thái mới nhất về vụ việc.

Sau khi tập 4 của phim "Hẻm Cụt" công chiếu, nhiều nhiều phân đoạn trong khi khiến người xem liên tưởng đến những drama đấu tố nhau của Trấn Thành trong thời gian vừa qua. Cụ thể như phân đoạn của Tư Dao Lam khẳng định Sáu Ngọt do Trấn Thành thủ vai trộm tiền nhưng khi được nam  diễn viên hỏi ngược lại có bằng chứng không thì cô lại trả lời "Không tôi nằm chiêm bao". Chi tiết này khiến cư dân mạng cho là Trấn Thành đang ngầm "cà khịa" đến "bà trùm Đại Nam. 

Bên cạnh đó, một nhân vật được xây dựng giống y hệt Youtuber Như Quỳnh. Đặc biệt, tên trên mạng của người hàng xóm này là Như Quỳnh và có kênh Youtuber là Lê La Đường Hẻm. Trước đó, nữ Youtuber này từng cùng nữ đại gia lên án gay gắt., bàn luận Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ khác về vụ từ thiện. Tuy nhiên, thời gian sau đó, cô nàng bất ngờ quay xe và đăng tải một clip lên tiếng xin lỗi tới Trấn Thành, đồng thời thừa nhận đã có những phát ngôn thiếu hiểu biết về vụ việc này. Đồng thời, nữ Youtuber cũng mong muốn ông xã Hari Won tha thứ cho những hành động của mình.

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Nhiều phân cảnh trong 'Hẻm Cụt' của Trấn Thành khiến khán giả liên tưởng đến 'bà trùm Đại Nam' và nữ Youtuber Quỳnh Như - Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn "ám chỉ" nữ Youtuber của Trấn Thành, Quỳnh Như đã đăng tải một clip hơn 3 phút nói rõ về vấn đề này. Trong clip, Quỳnh Như muốn cảm ơn tới Trấn Thành, nữ Youtuber cho biết: "Tất cả những lời thoại trong phim của Trấn Thành cho cái đoạn đó đều rất cảm động. Bởi vì Quỳnh Như nghĩ rằng tất cả mọi người trong cuộc đời này đều không muốn bị tổn thương. Đôi khi mình làm điều đó, mình cứ nghĩ là mình đúng nhưng mà vô tình mình lại làm tổn thương một người nào đó và chính giây phút mình ở trong trạng thái của họ thì mình mới nhận ra từ trước tới giờ mình không có đúng gì cả. Thứ hai là mình không muốn làm tổn thương người này, tổn thương người kia nhưng cuối cùng mình lại vô tình làm điều đó".

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Sau khi đăng tải clip lên tiếng về việc bị Trấn Thành ‘cà khịa’, video của Quỳnh Như đã thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, nữ Youtuber còn cho rằng nam danh hài chỉ đang tái hiện lại tất những gì đang diễn ra trong drama này thôi chứ không phải đang cà khịa Quỳnh Như, lên án Quỳnh Như và rất nhiều vấn đề. Ngoài ra, nếu nhìn một cách tích cực hơn thì mình sẽ thấy đó cũng chỉ là tái hiện một cuộc sống thực lên một màn ảnh chứ không phải cà khịa hay là thể hiện thái độ nào đó. Nữ Youtuber cho biết thêm bản thân không muốn suy nghĩ quá tiêu cực về người khác nữa.

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Nữ Youtuber gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành - Ảnh: Internet

Nữ Youtuber cũng khẳng định cô rất cảm ơn Trấn Thành. Cô bộc bạch: “Đặc biệt đối với Quỳnh Như, rất cảm ơn Trấn Thành cho những đoạn gần cuối phim vì Quỳnh Như nghĩ rằng chúng ta đều là một con người với nhau và không nên đẩy người khác vào sự tổn thương quá nhiều. Vì lời xin lỗi không thể chữa lành bất cứ vết thương nào”.

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Từ khóa:   Trấn Thành Youtuber Quỳnh Như Phim Hẻm Cụt

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