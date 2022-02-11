Á hậu Tú Anh nhiễm COVID-19, có cách thông báo vô cùng 'khác người' ngay ngày vía Thần Tài, CĐM lo lắng cho quý tử 3 tuổi

Trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh đăng tải hình ảnh que test Covid-19 hiển thị 2 vạch.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh đăng tải hình ảnh que test Covid-19 hiển thị 2 vạch kèm chia sẻ bất ngờ: "Vía thần tài có ngay 2 chỉ vàng". Theo đó, Á hậu Tú Anh cho biết bản thân đã dương tính với Covid-19 thông qua kết quả test nhanh và hiện đang cố gắng tẩm bổ để mau khoẻ.

Story của á hậu Tú Anh - Ảnh chụp màn hình

Nàng hậu thông báo nhiễm COVID-19 ngay ngày vía Thần Tài - Ảnh: Internet

Thông báo của nàng hậu ngay lập tức khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của cô. Được biết, hiện tại Tú Anh đang có con nhỏ nên không ít netizen sợ sẽ ảnh hưởng đến bé cũng như gia đình. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc nàng hậu sớm bình phục và chia sẻ kinh nghiệm vượt qua Covid cho Tú Anh để cô an tâm hơn trong việc điều trị.

Không ít khán giả lo lắng vì nàng hậu còn có con nhỏ - Ảnh: Internet

Ngoài Á hậu Tú Anh, nhiều nghệ sĩ không may nhiễm COVID-19 trong thời gian đón Tết Nhâm Dần 2022 như Soobin Hoàng Sơn, Minh Tú, JustaTee.

Vợ cũ và con trai Đan Trường tiết lộ nhiễm COVID-19: Quý tử nhà hào môn bật khóc nức nở khi thấy test nhanh 2 vạch Mới đây trên kênh YouTube của mình, vợ cũ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ 2 mẹ con bị mắc Covid-19 khiến CĐM vô cùng lo lắng.

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