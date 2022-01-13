Kim Duyên hậu dương tính COVID-19: 'Mọi người đừng có suy nghĩ bị để bất tử'

Hậu trường 13/01/2022 10:25

Kim Duyên bất ngờ tiết lộ tình hình sức khỏe đáng lo ngại hậu dương tính COVID-19.

Mới đây, Kim Duyên đã trở về Việt Nam sau chuyến đi công tác hậu cuộc thi Miss Universe. Nàng hậu khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng khi thông báo nhiễm COVID-19. Dù vậy, cô vẫn lạc quan động viên người hâm mộ không lo lắng bởi hiện bản thân đã được cách ly và điều trị tại nhà.

Kim Duyen 1
Kết quả test nhanh cho thấy Kim Duyên dương tính với COVID-19 - Ảnh chụp màn hình
Kim Duyen 2
Nàng hậu động viên người hâm mộ và tiết lộ đã được điều trị và uống thuốc đầy đủ - Ảnh chụp màn hình

Sau 1 tuần chiến đấu với Covid-19, người đẹp thông báo âm tính Covid-19. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm kèm sticker biểu thị cho sự mạnh mẽ và cố gắng.

 

Tuy nhiên, đến hôm qua, Kim Duyên bất ngờ tiết lộ tình hình sức khỏe đáng lo ngại hậu dương tính trên trang cá nhân Instagram.

Người đẹp cho biết, dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng để lại khiến cô mệt mỏi. Kim Duyên bị mất ngủ, ăn uống không ngon miệng, khó thở, thở dốc..., thậm chí đến hiện tại vẫn chưa hết ho. 

Kim Duyen 3
Bài đăng mới nhất của Kim Duyên - Ảnh chụp màn hình

"Từ lúc bị Covid-19 đến nay, dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng nhiều lắm. Mọi người đừng có suy nghĩ bị để bất tử gì đó được không. Mình cứ nói chuyện nhiều tí là mệt thở, leo 2 tầng lầu là đứng lại thở, hụt hơi.

 

Giấc ngủ thì loạn hết cả lên. 9 giờ buồn ngủ chết sống, ngủ gà ngủ gật chứ 1 - 2 giờ sáng là tỉnh giấc nằm mãi đến 5 giờ sáng. Xong lại cứ hay ngủ li bì cả trưa, liên tiếp như thế nhiều ngày liền.

Ăn thì không mùi vị gì cũng chẳng ngon miệng, cứ nằm thở dốc, bỏ bữa lỡ cơm, mẹ mình cứ sợ mình bị suy dinh dưỡng với cái bụng mỡ vì toàn ăn tạm ăn đại cho xong. Ho thì chưa hết", Kim Duyên viết.

Kim Duyen 4
Nàng hậu tiết lộ sức khỏe giảm sút hậu COVID-19 - Ảnh: Internet

 

Lời chia sẻ của nàng hậu khiến fan không khỏi lo lắng. Được biết, trong chuyến công tác đến Dubai vừa rồi, Á hậu Hoàng My là người luôn kề cận hỗ trợ Kim Duyên. Sau đó Hoàng My cũng thông báo dương tính với COVID-19 và hiện vẫn đang điều trị tại nhà.

Từ khóa:   Kim Duyên Hoàng My Kim Duyên mắc COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 59 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 59 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?