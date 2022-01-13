Kim Duyên hậu dương tính COVID-19: 'Mọi người đừng có suy nghĩ bị để bất tử'

Sau 1 tuần chiến đấu với Covid-19, người đẹp thông báo âm tính Covid-19. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm kèm sticker biểu thị cho sự mạnh mẽ và cố gắng.

Mới đây, Kim Duyên đã trở về Việt Nam sau chuyến đi công tác hậu cuộc thi Miss Universe. Nàng hậu khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng khi thông báo nhiễm COVID-19. Dù vậy, cô vẫn lạc quan động viên người hâm mộ không lo lắng bởi hiện bản thân đã được cách ly và điều trị tại nhà.

Người đẹp cho biết, dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng để lại khiến cô mệt mỏi. Kim Duyên bị mất ngủ, ăn uống không ngon miệng, khó thở, thở dốc..., thậm chí đến hiện tại vẫn chưa hết ho.

Bài đăng mới nhất của Kim Duyên - Ảnh chụp màn hình

"Từ lúc bị Covid-19 đến nay, dù đã khỏi bệnh nhưng di chứng nhiều lắm. Mọi người đừng có suy nghĩ bị để bất tử gì đó được không. Mình cứ nói chuyện nhiều tí là mệt thở, leo 2 tầng lầu là đứng lại thở, hụt hơi.

Giấc ngủ thì loạn hết cả lên. 9 giờ buồn ngủ chết sống, ngủ gà ngủ gật chứ 1 - 2 giờ sáng là tỉnh giấc nằm mãi đến 5 giờ sáng. Xong lại cứ hay ngủ li bì cả trưa, liên tiếp như thế nhiều ngày liền.

Ăn thì không mùi vị gì cũng chẳng ngon miệng, cứ nằm thở dốc, bỏ bữa lỡ cơm, mẹ mình cứ sợ mình bị suy dinh dưỡng với cái bụng mỡ vì toàn ăn tạm ăn đại cho xong. Ho thì chưa hết", Kim Duyên viết.

Nàng hậu tiết lộ sức khỏe giảm sút hậu COVID-19 - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ của nàng hậu khiến fan không khỏi lo lắng. Được biết, trong chuyến công tác đến Dubai vừa rồi, Á hậu Hoàng My là người luôn kề cận hỗ trợ Kim Duyên. Sau đó Hoàng My cũng thông báo dương tính với COVID-19 và hiện vẫn đang điều trị tại nhà.