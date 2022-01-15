Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19

Hậu trường 15/01/2022 15:10

Mới đây, hoa hậu Trúc Diễm có bài đăng gây lo lắng khi thông báo đã dương tính Covid-19. 

Sau 6 năm hôn nhân, hôm 28/12, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm xác nhận đã "đường ai nấy đi" với chồng doanh nhân. 

"Những lời này không hoàn toàn dễ dàng. Nhưng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hôm nay, Diễm và John xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau" - người đẹp chia sẻ với báo Lao Động.

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19 - Ảnh 1
Trúc Diễm ly hôn vì cả hai vợ chồng không còn đồng quan điểm sống - Ảnh: Internet

Đến mới đây, hoa hậu Trúc Diễm có bài đăng gây lo lắng khi thông báo đã dương tính Covid-19. 

Nàng hậu đăng tải hình ảnh mệt mỏi, bơ phờ, kèm dòng trạng thái: "Covid was the worst thing to deal with" (Tạm dịch: Covid là điều tồi tệ nhất phải đối phó).

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19 - Ảnh 2
Trúc Diễm dương tính với COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Trúc Diễm còn chia sẻ hình ảnh bữa ăn được người bạn chuẩn bị, cùng nhiều dược phẩm điều trị trong quá trình mắc COVID-19.

Cô viết kèm: "Thank you for saving the day" (Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã cứu ngày hôm nay của tôi). 

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19 - Ảnh 3
Nàng hậu đang tự cách ly và điều trị tại nhà - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức fan hâm mộ của cô nàng đã vô cùng lo lắng và hy vọng người đẹp sớm ngày hồi phục

 

Trúc Diễm sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi khi tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp. Sau đó, người đẹp còn thử sức với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên.

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19 - Ảnh 4
Trúc Diễm sở hữu nhan sắc thanh thoát, rạng ngời - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi thông báo ly hôn, Trúc Diễm và chồng doanh nhân tên John Từ vẫn xem nhau là những người bạn tốt, cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với đối phương.

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