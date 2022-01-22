Vợ cũ và con trai Đan Trường tiết lộ nhiễm COVID-19: Quý tử nhà hào môn bật khóc nức nở khi thấy test nhanh 2 vạch

Mới đây trên kênh YouTube của mình, vợ cũ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ 2 mẹ con bị mắc Covid-19. Thủy Tiên cho biết: "Cuối cùng thì mẹ và Thiên Từ cũng không tránh khỏi việc bị Covid ghé thăm. Thiên Từ rất ngoan ngoãn và ý thức được việc phải nghe lời mẹ, thực hiện các phương pháp để điều trị bệnh. Em uống thuốc và xông hơi kiểu truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý. Và thật may mắn khi hôm nay, hai mẹ con đã có thể nói bye với con Covid đáng ghét và ổn định sức khỏe".

Vợ cũ Đan Trường thông báo hai mẹ con nhiễm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Quý tử nhà Đan Trường bật khóc vì test nhanh 2 vạch - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip, vợ cũ Đan Trường ghi lại cảnh quý tử cùng mẹ ruột hồi hộp chờ đợi và đều nhận kết quả dương tính. Trong khi chờ đợi, quý tử nhà Đan Trường liên tục rơi nước mắt vì quá sợ, ngay khi có kết quả 2 vạch, cậu bé lo lắng òa khóc lớn, nhưng sau đó đã được mẹ an ủi, vỗ về.