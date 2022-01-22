Vợ cũ và con trai Đan Trường tiết lộ nhiễm COVID-19: Quý tử nhà hào môn bật khóc nức nở khi thấy test nhanh 2 vạch

Hậu trường 22/01/2022 19:30

Mới đây trên kênh YouTube của mình, vợ cũ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ 2 mẹ con bị mắc Covid-19 khiến CĐM vô cùng lo lắng.

Mới đây trên kênh YouTube của mình, vợ cũ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ 2 mẹ con bị mắc Covid-19. Thủy Tiên cho biết: "Cuối cùng thì mẹ và Thiên Từ cũng không tránh khỏi việc bị Covid ghé thăm. Thiên Từ rất ngoan ngoãn và ý thức được việc phải nghe lời mẹ, thực hiện các phương pháp để điều trị bệnh. Em uống thuốc và xông hơi kiểu truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý. Và thật may mắn khi hôm nay, hai mẹ con đã có thể nói bye với con Covid đáng ghét và ổn định sức khỏe".

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Vợ cũ Đan Trường thông báo hai mẹ con nhiễm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình
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Quý tử nhà Đan Trường bật khóc vì test nhanh 2 vạch - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip, vợ cũ Đan Trường ghi lại cảnh  quý tử cùng mẹ ruột hồi hộp chờ đợi và đều nhận kết quả dương tính. Trong khi chờ đợi, quý tử nhà Đan Trường liên tục rơi nước mắt vì quá sợ, ngay khi có kết quả 2 vạch, cậu bé lo lắng òa khóc lớn, nhưng sau đó đã được mẹ an ủi, vỗ về.

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Hai mẹ con xông hơi, uống thuốc điều trị nên đến nay đã hoàn toàn chiến thắng COVID-19 - Ảnh: FBNV

 

Đoạn clip được đăng tải trên kênh Youtube sau khi 2 mẹ con đã chiến thắng Covid-19. Dù vậy, Thủy Tiên cũng đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. Cư dân mạng cũng liên tục hỏi thăm và gửi lời chúc mừng khi vợ cũ cùng con trai của Đan Trường đã vượt qua được dịch bệnh.

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Thời gian hậu ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện vui vẻ, cùng nhau đưa cậu con trai Thiên Từ đi du lịch đây đó. Điều này đã khiến cho fan hâm mộ rất mong cặp đôi có thể "gương vỡ lại lành".

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường

Sau khi ly hôn, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cô cho biết con trai đến nay vẫn chưa biết chuyện bố mẹ ly hôn và cũng không quá áp đặt chuyện chu cấp từ chồng cũ.

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