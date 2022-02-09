Làm rõ lý do 'đường ai nấy đi', chồng cũ gửi lời thách thức Lâm Khánh Chi: 'Tôi sẵn sàng đối chất 3 mặt 1 lời'

Hậu trường 09/02/2022 16:06

Hậu ly hôn, những tranh cãi xoay quanh Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi tan vỡ, chồng cũ Lâm Khánh Chi công khai có người yêu mới, cả hai thỉnh thoảng sẽ có động thái nhắc đến đối phương. Tuy nhiên, đến chiều ngày 7/2, Phi Hùng gây sốc khi lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình nên cả hai mới chia tay. Đến tối cùng ngày, Lâm Khánh Chi đã có buổi gặp gỡ báo chí để đính chính những thông tin sai lệch về tiết lộ quan hệ giữa cô và chồng cũ sau khi "đường ai nấy đi". Thậm chí, nữ ca sĩ còn tổ chức họp báo và khẳng định "chắc nịt" rằng bản thân chưa từng yêu 2 người cùng 1 lúc.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, sau những phản hồi của Lâm Khánh Chi về những thông tin xoay quanh cuộc hôn nhân, Trần Phi Hùng tiếp tục chia sẻ:: "Tôi không muốn nhắc đến việc đó quá nhiều. Thực ra ai cũng nhìn và nhận ra. Nên nói rõ thì mất hay. Và cái người mà ngoại tình lại là nhân viên của mình! Ôi âu nó cũng là duyên".

lam khanh chi
Sau khi tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng sẵn sàng đối chất 3 mặt 1 lời - Ảnh: Internet

Đồng thời, anh cũng gửi lời thách thức tới vợ cũ Lâm Khánh Chi. Anh tuyên bố: "Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia".

Bên cạnh đó, sau khi Phi Hùng thông báo chấm dứt hôn nhân với Lâm Khánh Chi sau 5 năm chung sống, anh không ngần ngại công khai hình ảnh tình tứ bên cạnh cô gái mới xinh đẹp, gợi cảm. Đi cùng với đó, Phi Hùng dành nhiều lời tình tứ cho cô gái này.

lam khanh chi 1
lam khanh chi 2
Phi Hùng tình tứ bên bạn gái mới

Chia sẻ về việc bị khán giả chỉ trích vì đăng ảnh người mới sau khi ly hôn, Phi Hùng bộc bạch: "Tôi sẵn sàng up ảnh vì mình hạnh phúc. Và vì là hạnh phúc của mình. Nếu cô ấy không sai, cô ấy hạnh phúc sao cô ấy không up ảnh hay công khai người yêu, mà phải giấu giếm. Nếu cô ấy cảm thấy mình đúng, sẽ không giải thích quá nhiều".

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng cho biết cô tôn trọng chuyện riêng của chồng cũ. Nữ ca sĩ mong muốn mọi chuyện khép lại ở đây, người hâm mộ dù yêu mến cô cũng đừng tấn công Phi Hùng và ngược lại mong chồng cũ đừng nói gì thêm về mình, để cô tiếp tục sống yên bình nuôi con.

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém

Chồng cũ của Lâm Khánh Chi bất ngờ khoe bức ảnh sexy nghẹt thở của tình mới, viết kèm khẳng định chủ quyền.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trần Phi Hùng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 41 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?