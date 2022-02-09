Làm rõ lý do 'đường ai nấy đi', chồng cũ gửi lời thách thức Lâm Khánh Chi: 'Tôi sẵn sàng đối chất 3 mặt 1 lời'

Hậu ly hôn, những tranh cãi xoay quanh Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi tan vỡ, chồng cũ Lâm Khánh Chi công khai có người yêu mới, cả hai thỉnh thoảng sẽ có động thái nhắc đến đối phương. Tuy nhiên, đến chiều ngày 7/2, Phi Hùng gây sốc khi lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình nên cả hai mới chia tay. Đến tối cùng ngày, Lâm Khánh Chi đã có buổi gặp gỡ báo chí để đính chính những thông tin sai lệch về tiết lộ quan hệ giữa cô và chồng cũ sau khi "đường ai nấy đi". Thậm chí, nữ ca sĩ còn tổ chức họp báo và khẳng định "chắc nịt" rằng bản thân chưa từng yêu 2 người cùng 1 lúc.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, sau những phản hồi của Lâm Khánh Chi về những thông tin xoay quanh cuộc hôn nhân, Trần Phi Hùng tiếp tục chia sẻ:: "Tôi không muốn nhắc đến việc đó quá nhiều. Thực ra ai cũng nhìn và nhận ra. Nên nói rõ thì mất hay. Và cái người mà ngoại tình lại là nhân viên của mình! Ôi âu nó cũng là duyên". Sau khi tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng sẵn sàng đối chất 3 mặt 1 lời - Ảnh: Internet Đồng thời, anh cũng gửi lời thách thức tới vợ cũ Lâm Khánh Chi. Anh tuyên bố: "Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia".

Bên cạnh đó, sau khi Phi Hùng thông báo chấm dứt hôn nhân với Lâm Khánh Chi sau 5 năm chung sống, anh không ngần ngại công khai hình ảnh tình tứ bên cạnh cô gái mới xinh đẹp, gợi cảm. Đi cùng với đó, Phi Hùng dành nhiều lời tình tứ cho cô gái này. Phi Hùng tình tứ bên bạn gái mới Chia sẻ về việc bị khán giả chỉ trích vì đăng ảnh người mới sau khi ly hôn, Phi Hùng bộc bạch: "Tôi sẵn sàng up ảnh vì mình hạnh phúc. Và vì là hạnh phúc của mình. Nếu cô ấy không sai, cô ấy hạnh phúc sao cô ấy không up ảnh hay công khai người yêu, mà phải giấu giếm. Nếu cô ấy cảm thấy mình đúng, sẽ không giải thích quá nhiều". Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng cho biết cô tôn trọng chuyện riêng của chồng cũ. Nữ ca sĩ mong muốn mọi chuyện khép lại ở đây, người hâm mộ dù yêu mến cô cũng đừng tấn công Phi Hùng và ngược lại mong chồng cũ đừng nói gì thêm về mình, để cô tiếp tục sống yên bình nuôi con.

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