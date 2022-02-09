Đăng một bức ảnh, Hòa Minzy gây bão mạng chỉ vì chiếc nhẫn kim cương cỡ đại

Mới sáng ngày 9/2, Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh story trên trang Facebook cá nhân cùng dòng trạng thái: “Eo ôi lạnh!” thu hút sự chú ý, quan tâm của fan hâm mộ. Tuy nhiên, không phải vì nữ ca sĩ than lạnh mà netizen lại chăm chăm để ý đến một chi tiết vô cùng đặc biệt trong bức hình được đăng tải.

Cụ thể, điều mà dân tình xôn xao, nháo nhào khắp “cõi mạng” chính là chiếc nhẫn kim cương cỡ đại ở ngón giữa của giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Dù chưa biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn này là bao nhiêu nhưng dân tình đã choáng váng vì độ "bự" và lấp lánh của nó. Không biết Hoà Minzy lạnh thế nào nhưng dân tình chỉ mải dán mắt vào chiếc nhẫn khổng lồ.

Những thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu chứng minh khối tài sản khổng lồ của Hòa Minzy

Có thể thấy, sau khi hạ sinh quý tử cho thiếu gia giàu có, và nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sinh gốc Bắc Ninh đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, quả thực “không phải dạng vừa đâu”.

Nữ ca sĩ cũng là tay chơi hàng hiệu có tiếng của Vbiz

Trước đó, cư dân mạng cũng choáng khi Hòa Minzy liên tục khoe những tấm thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu mang tên cô trên story Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ cũng là một tay chơi hàng hiệu có tiếng khi liên tục đăng ảnh shopping, mua sắm những mặt hàng có thương hiệu xa xỉ hay khoe xế hộp tiền tỷ.

Hiện tại Hòa Minzy có cuộc sống sang trọng, viên mãn

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, nhất là sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho bạn trai thiếu gia.