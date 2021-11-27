Hòa Minzy tiết lộ thị lực bị yếu đi sau sinh nên hạn chế cắt dựng clip về con trai hơn trước

Giải trí 27/11/2021 15:32

Như bao bà mẹ khác khi mang thai và có con là mờ mắt nên Hòa Minzy cho biết gần đây không thường xuyên cắt dựng clip cho bé Bo để đăng tải lên mạng xã hội như trước.

Hòa Minzy khiến cõi mạng sốt sắng khi liên tục lên clip về con trai cưng với những khoảnh khắc đời thường cưng muốn xỉu. Tuy nhiên, dạo gần đây cư dân mạng lại thấy giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp hạn chế chia sẻ về con trai hơn. Giải thích về điều này, nữ ca sĩ đã vừa có những chia sẻ xúc động. Hóa ra, cũng như bao bà mẹ khác khi mang thai và có con là mờ mắt nên Hòa Minzy không thể cắt dựng clip cho bé Bo như trước.

Hòa Minzy tiết lộ thị lực bị yếu đi sau sinh nên hạn chế cắt dựng clip về con trai hơn trước - Ảnh 1

Trên Instagram của con trai, Hoà Minzy chia sẻ: "Thời gian qua thị lực của mẹ Hoà yếu đi nên không thể cắt dựng clip cho mọi người xem Bo thường xuyên. Nên đó là lý do gần 1 tháng nay rồi không có clip mới". 

Quả thật trước đây, nữ ca sĩ cũng nhiều lần than vãn vì bị mỏi mắt do tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị điện tử. 

Hòa Minzy tiết lộ thị lực bị yếu đi sau sinh nên hạn chế cắt dựng clip về con trai hơn trước - Ảnh 2

Bé Bo nhà Hòa Minzy càng lớn càng kháu khỉnh, đáng yêu.

Hòa Minzy tiết lộ thị lực bị yếu đi sau sinh nên hạn chế cắt dựng clip về con trai hơn trước - Ảnh 3

Những khoảnh khắc đời thường của quý tử Hòa Minzy luôn thu hút sự quan tâm của dân mạng.

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