Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?'

Mỗi năm khai một chiều cao, Hòa Minzy bị yêu cầu đo lại minh bạch.

Ngay khi vừa công khai số đo chiều cao và cân nặng sau khi đi khám tổng quát sức khỏe, Hòa Minzy đã bị dân mạng chất vấn, yêu cầu minh bạch. Vì soi lại những bài đăng trong quá khứ, lại thấy số đo chiều cao của nữ ca sĩ mỗi năm một khác.

Chia sẻ mới nhất của Hòa Minzy là tiết lộ về chiều cao cân nặng thật sự của mình theo chỉ số từ bệnh viện. Quả thật, trước đó, không ít lần bà mẹ một con công khai chiều cao của mình lên mạng xã hội. Nhưng năm thì nói mình m55, năm lại công bố m57, chẳng trách dân mạng yêu cầu Hoà Minzy đo lại một cách chân thực.

Có người còn ngạc nhiên hỏi, năm nay cao hơn năm ngoái hay sao. Người hâm mộ đề nghị Hòa Minzyy hãy minh bạch chiều cao, đề nghị đi đo lại. Là một ca sỉ nổi tiếng của showbiz Việt, những Hòa Minzy không hề che đậy hay giấu giếm về chiều cao khiêm tốn của mình. Cô nhiều lần công bố lên mạng xã hội các chỉ số cơ thể của mình. Thậm chí, còn tự tin chụp hình với các người đẹp cao lênh khênh như Hoa hậu Tiểu Vy, người mẫu Hồng Xuân 1m9... khiến người hâm mộ phải bật cười vì sự chênh lệch đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-cong-khai-chieu-cao-moi-1m56-dan-mang-ngac-nhien-lon-hon-nam-ngoai-nhung-1cm-436205.html