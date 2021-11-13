Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?'

Giải trí 13/11/2021 15:46

Mỗi năm khai một chiều cao, Hòa Minzy bị yêu cầu đo lại minh bạch.

Ngay khi vừa công khai số đo chiều cao và cân nặng sau khi đi khám tổng quát sức khỏe, Hòa Minzy đã bị dân mạng chất vấn, yêu cầu minh bạch. Vì soi lại những bài đăng trong quá khứ, lại thấy số đo chiều cao của nữ ca sĩ mỗi năm một khác.

Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 1

Chia sẻ mới nhất của Hòa Minzy là tiết lộ về chiều cao cân nặng thật sự của mình theo chỉ số từ bệnh viện. 

Quả thật, trước đó, không ít lần bà mẹ một con công khai chiều cao của mình lên mạng xã hội. Nhưng năm thì nói mình m55, năm lại công bố m57, chẳng trách dân mạng yêu cầu Hoà Minzy đo lại một cách chân thực. 

Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 2

Có người còn ngạc nhiên hỏi, năm nay cao hơn năm ngoái hay sao.

Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 3Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 4

Người hâm mộ đề nghị Hòa Minzyy hãy minh bạch chiều cao, đề nghị đi đo lại. 

Là một ca sỉ nổi tiếng của showbiz Việt, những Hòa Minzy không hề che đậy hay giấu giếm về chiều cao khiêm tốn của mình. Cô nhiều lần công bố lên mạng xã hội các chỉ số cơ thể của mình. Thậm chí, còn tự tin chụp hình với các người đẹp cao lênh khênh như Hoa hậu Tiểu Vy, người mẫu Hồng Xuân 1m9... khiến người hâm mộ phải bật cười vì sự chênh lệch đáng yêu. 

Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 5Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 6Hòa Minzy công khai chiều cao mới 1m56, dân mạng ngạc nhiên ‘lớn hơn năm ngoái những 1cm?' - Ảnh 7

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Từ khóa:   Hòa Minzy chiều cao khiêm tốn Hoa hậu Tiểu Vy

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