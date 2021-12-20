Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này

Hậu trường 20/12/2021 16:16

Tự tin đọ sắc cùng ngọc nữ màn ảnh Lan Ngọc, Hòa Minzy để lộ “vũ khí bí mật” khiến netizen tấm tắc khen ngợi sự can đảm của cô nàng.

Mới đây, giọng ca gốc Bắc Ninh chia sẻ loạt ảnh đọ sắc cùng mỹ nhân Lan Ngọc khi dự sự kiện. Thể hiện thần thái rạng rỡ tươi trẻ, hai mỹ nhân xuất hiện trong cùng bộ đầm trắng tinh khiết cùng nhan sắc đỉnh cao không tì vết khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 1Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 2Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 3

Hòa Minzy đọ sắc vóc cùng Lan Ngọc 

Bên cạnh nhan sắc của cặp sao nữ, fan hâm mộ còn đặc biệt chú ý tới chiều cao của người tình thiếu gia Minh Hải khi đứng cùng Lan Ngọc. Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng Hòa Minzy vẫn tự tin với vóc dáng của mình nhờ vũ khí hack chiều cao tối đa.

Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 4
Vũ khí khủng giúp Hòa Minzy hack chiều cao

Với bức ảnh chân dung, giọng ca nữ của gia đình Hoa Dâm bụt tự tin để lộ đôi giày cao gót cao tới 30 phân của cô nàng. Với chiêu hack chiều cao này nên Hòa Minzy “bung xõa” hết mình với nhiều kiểu tạo dáng khác nhau.

Là mỹ nhân chăm “hack chiều cao” nhất nhờ giày cao gót, Hòa Minzy còn khiến netizen phải ngạc nhiên khi ngắm nhìn những bức ảnh của cô nàng bên cạnh Lan Ngọc: “Xem mấy bức đầu còn tưởng sao hôm nay chị Hòa cao bằng chị Ngọc”, “Nể thật! Đi đôi giày tận 30 phân”…

Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 5Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 6Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 7Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 8

Nhiều netizen ngạc nhiên trước chiều cao của Hòa Minzy khi đọ sắc cùng Lan Ngọc

Khen giọng ca gốc Bắc Ninh biết cách khắc phục nhược điểm, người hâm mộ cũng "thương" cho vóc dáng thấp bé nhẹ cân của cô. Hòa Minzy chỉ cao 1m55. Khi không có sự hỗ trợ của giày cao gót và góc chụp tôn dáng, Hòa Minzy lộ rõ thân hình nhỏ bé. Với vóc dáng khiêm tốn, người tình thiếu gia Minh Hải không ít lần như "tí hon" khi sánh đôi các đồng nghiệp showbiz.

Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 9Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 10Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 11Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 12Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 13Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 14Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 15

Không ít lần Hòa Minzy "bị dìm" chiều cao bởi các đồng nghiệp

Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 16Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 17Đọ sắc cùng Lan Ngọc, 'mẹ bỉm' Hòa Minzy nổi bần bật nhờ 'vũ khí' bí mật này - Ảnh 18

Hòa Minzy luôn biết khắc phục nhược điểm chiều cao của mình

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