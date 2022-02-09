Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém

Hậu trường 09/02/2022 15:47

Chồng cũ của Lâm Khánh Chi bất ngờ khoe bức ảnh sexy nghẹt thở của tình mới, viết kèm khẳng định chủ quyền.

Mới đây nhất, vào sáng nay (9/2), chồng cũ của Lâm Khánh Chi bất ngờ khoe bức ảnh sexy nghẹt thở của tình mới, viết kèm khẳng định chủ quyền: "Ghệ anh". Đây được cho là động thái mới của Phi Hùng sau khi công khai chỉ trích vợ cũ ngoại tình.

Người mẫu ảnh Trần Yến - bạn gái mới của Phi Hùng - cũng đăng hình ảnh tương tự, viết kèm "ghệ anh".

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém - Ảnh 1
Bài đăng của Phi Hùng - Ảnh chụp màn hình
Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém - Ảnh 2
Tình mới của chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng có động thái tương tự - Ảnh chụp màn hình

 

Trước đó ít giờ, Phi Hùng còn đăng ảnh selfie với dấu hôn trên má. CĐM ngay lập tức đoán ra ngay đây là vết tích mà bạn gái mới để lại.

Trước đó, đích thân Phi Hùng xác nhận Lâm Khánh Chi có người thứ 3 trước khi ly hôn. Anh khẳng định danh tính của "người thứ ba" chính là nam diễn viên Song Duy.

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém - Ảnh 3
Ồn ào tố ngoại tình của cặp đôi LGBT đình đám một thời đang khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

Phản hồi về vấn đề này, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nữ ca sĩ cho biết: "Khánh Chi nghĩ nếu đã hết duyên thì mình nên chia tay trong êm đẹp, vì có những chuyện trong gia đình không vui nên Chi không muốn chia sẻ ra. Những phát ngôn của anh Hùng là không chính xác!"

Ngoài ra, nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Từ lúc Khánh Chi và anh Hùng rạn nứt đến ngày hôm nay, Khánh Chi vẫn chưa yêu ai, vì mình không mở lòng được. Phụ nữ thường mất thời gian rất lâu mới quên được một người, chứ không phải như anh Hùng nói Khánh Chi đã yêu ai đó trong khoảng 1 năm".

Hiện, ồn ào ly hôn của cặp đôi đang khiến dư luận quan tâm vô cùng quan tâm.

Những vụ ly hôn nghi có "tiểu tam" của Vbiz: Diệp Lâm Anh, Lâm Khánh Chi đối lập, 1 nữ diễn viên bị chồng cũ đánh gãy mũi

Những vụ ly hôn nghi có "tiểu tam" của Vbiz: Diệp Lâm Anh, Lâm Khánh Chi đối lập, 1 nữ diễn viên bị chồng cũ đánh gãy mũi

Thời gian qua, Vbiz chứng kiến loạt vụ ly hôn ồn ào và một điểm chung thường thấy chính là sự xuất hiện của người thứ ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 39 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?