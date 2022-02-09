Người mẫu ảnh Trần Yến - bạn gái mới của Phi Hùng - cũng đăng hình ảnh tương tự, viết kèm "ghệ anh".

Mới đây nhất, vào sáng nay (9/2), chồng cũ của Lâm Khánh Chi bất ngờ khoe bức ảnh sexy nghẹt thở của tình mới, viết kèm khẳng định chủ quyền: "Ghệ anh". Đây được cho là động thái mới của Phi Hùng sau khi công khai chỉ trích vợ cũ ngoại tình.

Trước đó ít giờ, Phi Hùng còn đăng ảnh selfie với dấu hôn trên má. CĐM ngay lập tức đoán ra ngay đây là vết tích mà bạn gái mới để lại.

Trước đó, đích thân Phi Hùng xác nhận Lâm Khánh Chi có người thứ 3 trước khi ly hôn. Anh khẳng định danh tính của "người thứ ba" chính là nam diễn viên Song Duy.

Ồn ào tố ngoại tình của cặp đôi LGBT đình đám một thời đang khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

Phản hồi về vấn đề này, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nữ ca sĩ cho biết: "Khánh Chi nghĩ nếu đã hết duyên thì mình nên chia tay trong êm đẹp, vì có những chuyện trong gia đình không vui nên Chi không muốn chia sẻ ra. Những phát ngôn của anh Hùng là không chính xác!"

Ngoài ra, nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Từ lúc Khánh Chi và anh Hùng rạn nứt đến ngày hôm nay, Khánh Chi vẫn chưa yêu ai, vì mình không mở lòng được. Phụ nữ thường mất thời gian rất lâu mới quên được một người, chứ không phải như anh Hùng nói Khánh Chi đã yêu ai đó trong khoảng 1 năm".

Hiện, ồn ào ly hôn của cặp đôi đang khiến dư luận quan tâm vô cùng quan tâm.