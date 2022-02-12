Sau ồn ào ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tái ngộ với vợ cũ trên đất Mỹ

Hậu trường 12/02/2022 15:36

Mới đây, màn hội ngộ giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ Liên Phạm đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng đã nhận được sự quan tâm của dư luận trước thông tin bầu sô Liên Phạm đã nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ kết thúc cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 1 thập niên với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Dù tuyên bố “không phân chia tài sản” nhưng khán giả vẫn quan tâm đến tài sản chung giữa cả hai cũng như những vấn đề pháp lý liên quan. Một luật sư tại Mỹ cho hay, việc bầu show Liên Phạm khai “không phân chia tài sản” trên đơn ly hôn thực chất chỉ nằm ở mặt giấy tờ. Về phía Mr. Đàm, khi vợ đệ đơn ly hôn thì anh cũng có thể khai giữa cả hai không có tài sản chung để chia.

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Sau 17 năm kết hôn, Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm đã ly hôn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao khi bầu show Liên Phạm đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi xem chương trình biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ. Có thể thấy, trong loạt ảnh được chia sẻ, vợ cũ của "Ông hoàng nhạc Việt" ngồi dưới hàng ghế khán giả cùng bạn bè và trò chuyện rất rôm rả.

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Vợ cũ Liên Phạm gây chú ý khi đi xem show diễn của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu cũng có khoảnh khắc chụp ảnh cùng khán giả bên dưới sân khấu. Tuy nhiên, cả 2 dường như không chụp ảnh riêng với nhau, bà Liên Phạm chỉ đến với tư cách ủng hộ đêm nhạc. Dù không ngồi cạnh nhau, nhưng Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ cùng nhau công khai xuất hiện và ủng hộ hoạt động của nhau.

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Nam ca sĩ giao lưu cùng khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, bà Lien Jackie Pham, hay còn gọi là Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô đình đám và nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại. Sau nhiều năm hoạt động, bà Liên Phạm thành lập công ty giải trí, chiêu mộ và cộng tác với rất nhiều tên tuổi đình đám trong làng nghệ thuật. Nữ doanh nhân còn là người tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc đình đám với sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ được biết đến là bầu sô "mát tay", bà Liên Phạm còn được xem là người có tiếng nói trong làng giải trí hải ngoại tại Mỹ. 

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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