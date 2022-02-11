Nhắc đến Hoài Linh và Trấn Thành, nghệ sĩ Thanh Hằng tiết lộ: 'Điều đó đã làm thức tỉnh tôi trở về nước làm nghề'

Mới đây, nghệ sĩ Thanh Hằng đã đặc biệt tiết lộ câu chuyện liên quan đến hai "đàn em" là Hoài Linh và Trấn Thành.

Nhắc đến những vai diễn "phản diện" trong các vở cải lương, khán giả liên tưởng ngay đến nghệ sĩ Thanh Hằng. Cô là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cùng thời NSƯT Vũ Linh. Cô từng kết hợp với nam nghệ sĩ trong nhiều vở diễn nổi tiếng như Đèn khuya, Chân tình... Mới đây, trong chương trình truyền hình "Khoảnh khắc rực rỡ", nghệ sĩ Thanh Hằng đã có những phút giây trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề trong suốt quãng đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Sau 47 năm làm nghệ thuật, nữ nghệ sĩ cho biết mình vẫn luôn thấy hạnh phúc nhất khi được đứng trên sân khấu, biểu diễn cho mọi người xem.

Nghệ sĩ Thanh Hằng - Ảnh: Internet Đáng chú ý là nghệ sĩ Thanh Hằng nhắc đến những nghệ sĩ mình luôn mang ơn trong suốt thời gian theo nghề. Bà bộc bạch rằng Trấn Thành và Hoài Linh là hai người đã giúp đỡ, có tác động đến mình rất nhiều. Cụ thể, tại thời điểm mà bản thân nữ nghệ sĩ đang băn khoăn không biết nên về Việt Nam hay không thì chính hai danh hài này đã cho bà những lời khuyên hữu ích và chân thành nhất. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hoài Linh và Trấn Thành mỗi người cho tôi một lời khuyên và một lời nhắn nhủ, điều đó đã làm thức tỉnh tôi trở về nước làm nghề". Lời khuyên năm đó gián tiếp tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của giọng ca cải lương.

Nghệ sĩ Thanh Hằng kể chuyện về nước hoạt động nghệ thuật nhờ Hoài Linh, Trấn Thành - Ảnh: Internet Trước đó, nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng từng có thời gian sinh sống ở Úc. Tại nơi "đất khách quê người", bà phải trải qua rất nhiều khó khăn, từ làm nail, nội trợ đến bưng bê nước tại chợ người Việt. Nữ nghệ sĩ còn nhớ sân khấu vì việc diễn cải lương ở nước bạn không hề đơn giản. Do đó, 15 năm ở Úc chẳng khác gì "nốt trầm" trong sự nghiệp nghệ thuật của bà. Vì vậy, sau khi về nước, nữ nghệ sĩ đã rất hạnh phúc khi được sống lại cảm giác đi diễn, chạy show... Điều đó chứng tỏ rằng Hoài Linh và Trấn Thành đã sáng suốt thế nào khi đưa ra lời khuyên cho đàn chị. Đó cũng là lý do mà nghệ sĩ Thanh Hằng yêu mến, biết ơn hai người đàn em thân thiết này.

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