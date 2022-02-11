K-ICM bất ngờ tặng vàng cho Văn Mai Hương, còn tuyên bố luôn thời điểm 'rước nàng về dinh'

K-ICM tiết lộ luôn thời gian cụ thể muốn kết hôn với Văn Mai Hương.

Sau dự án âm nhạc kết hợp gây được nhiều tiếng thơm, K-ICM và Văn Mai Hương cũng giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Mới đây, nhân dịp vía Thàn Tài, K-ICM không ngần ngại gửi tặng Văn Mai Hương 1 chỉ vàng. Hành động này khiến nữ ca sĩ đã vô cùng thích thú và chia sẻ trên trang cá nhân: "Cầm cái hộp mà tưởng có đứa tặng mình nhẫn, tí xỉu. Cảm ơn em yêu K-ICM, năm mới phát tài nào".

Sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Văn Mai Hương và K-ICM nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, K-ICM cũng reup lại story của Văn Mai Hương kèm dòng caption hài hước: "60 tuổi mà em vẫn ế thì em sẽ cưới chị". Dòng caption này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, thậm chí còn "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi này.

Văn Mai Hương thích thú khi được K-ICM tặng 1 chỉ vàng nhân ngày vía Thần Tài - Ảnh: Chụp màn hình

K-ICM tiết lộ thời điểm cưới Mai Văn Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Vùa qua, Văn Mai Hương đã có sự trở lại vô cùng ấn tượng với album Hương và nhận được đánh giá cao. Nhiều khán giả nhận xét giọng hát Văn Mai Hương ngày càng trưởng thành và có chiều sâu hơn. Trong khi đó, K-ICM cũng tiếp tục chứng tỏ thực lực ở vai trò producer khi liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Sau dự án kết hợp "Chim quý trong lồng" được đón nhận và yêu mến, khán giả vẫn mong chờ K-ICM và Văn Mai Hương sẽ tiếp tục kết hợp trong các dự án tiếp theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/k-icm-bat-ngo-tang-vang-cho-van-mai-huong-con-tuyen-bo-luon-thoi-diem-ruoc-nang-ve-dinh-449538.html