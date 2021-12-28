Văn Mai Hương trải lòng sau loạt biến cố và scandal clip riêng tư, hé lộ một điều khiến nhiều người bất ngờ

Thời điểm đó, Văn Mai Hương cho biết bản thân cảm thấy chán mọi thứ, không muốn làm nhạc. “Tôi thấy mình vô cảm lắm. Không muốn ra đường, không muốn ăn mặc đẹp. Mọi thứ đối với tôi không có giá trị gì cả. Khi tôi phát hiện, tôi phải hủy lịch nhiều để ở nhà vì sợ không đảm bảo cho chương trình mà mình tham gia” - cô chia sẻ.

Trở thành khách mời tại chương trình Lời tự sự, Văn Mai Hương gây chú ý khi thoải mái trải lòng về hàng loạt biến cố trong sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ cho biết bản thân từng bị rơi vào trầm cảm năm năm 2015. Sau khi bị sốt rét suốt một khoảng thời gian dài, nữ ca sĩ phát hiện ra mình đang bị trầm cảm và vô cùng bất lực với điều đó.

Tuy nhiên, đến hiện tại, Văn Mai Hương đã vui vẻ khẳng định nếu bản thân vô tình rơi vào trạng thái tâm lý đó thì cô có thể tự tin để vượt qua. Văn Mai Hương thừa nhận bản thân xui xẻo khi cứ một thời gian, cô lại rơi vào những sự cố không mong muốn. Song từ những sóng gió đó, người đẹp lại nhận ra được những ai đang yêu thương, quan tâm mình.

Trong cuộc trò chuyện, giọng ca “Nếu như anh đến” cũng hiếm hoi nhắc đến sự cố lộ clip riêng tư vào năm 2019 và bất ngờ cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi sự việc xảy ra: “Khi tôi xảy ra sự cố, tôi sốc lắm chứ. Sau vài ngày, khi đọc được những thông tin mọi người lên tiếng bảo vệ mình thì những giọt nước mắt của tôi lại dành cho những điều đó. Vì tôi cảm thấy rất xúc động. Nếu như không phải mình thì có bao nhiêu người ngoài kia bị xâm hại, chế giễu trên cơ thể người phụ nữ nhưng họ đâu được như mình. Tôi cảm thấy mình may mắn và cảm ơn vì điều đó”

Văn Mai Hương nổi tiếng với giọng ca trầm ấm, nội lực và được yêu mến qua bản hit đình đám “Nếu như anh đến”. Cuối tháng 12/2019, nữ ca sĩ bất ngờ bị hack camera tại nhà riêng và bị phát tán liên tiếp những clip quay lại cảnh cô ở trong nhà từ những việc riêng tư nhất.

Ngay sau khi sự việc nổ ra, hàng loạt nghệ sĩ đã lên tiếng phản đối hành động vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng này của hacker. Các khán giả và đông đảo cộng đồng mạng cũng lên án người đã tung đoạn clip và lên tiếng bảo vệ cho Văn Mai Hương.

Ở thời điểm hiện tại, sau nhiều biến cố, Văn Mai Hương đã mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Những sản phẩm của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự ủng hộ và được khán giả yêu mến hết lòng. Vừa qua, nữ ca sĩ đã trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam được quảng bá trong chiến dịch EQUAL tháng 12/2021 và được xuất hiện trên Billboard ở quảng trường Thời Đại (Times Square), New York.