Hậu chia tay chồng trẻ, Lâm Khánh Chi ẩn ý 'tái hợp nếu còn duyên', CĐM tích cực 'đẩy thuyền', mong 'gương vỡ lại lành'

Hậu trường 28/12/2021 11:13

Mới đây, cư dân mạng được một phen bất ngờ khi Lâm Khánh Chi đột ngột đăng ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện tái hợp hậu hôn nhân tan vỡ.

Bên nhau chưa tròn 4 năm, cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng mới đây đã quyết định đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Theo đó, sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Sau hôn nhân tan vỡ, Phi Hùng nhiều lần đăng tải trạng thái buồn khổ - Ảnh: Internet

Về phía nữ ca sĩ, sau thời gian im lặng vì điều trị COVID-19, cô cũng chính thức xác nhận và khẳng định không còn liên quan gì đến người cũ.

Song mới đây, cư dân mạng được một phen bất ngờ khi Lâm Khánh Chi đột ngột đăng ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý. Nữ ca sĩ chuyển giới viết: "Yêu thương xin giữ kín trong lòng. Còn duyên, còn nợ sẽ về bên nhau".

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bài đăng đầy ẩn ý của Lâm Khánh Chi - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của giọng ca chuyển giới ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang lấp lửng chuyện tái hợp chồng trẻ Phi Hùng sau lời tuyên bố tạm biệt đầy tiếc nuối trước đó.

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CĐM mong ngóng cặp đôi sớm 'gương vỡ lại lành' - Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng mong Lâm Khánh Chi và chồng cũ sẽ đoàn tụ để cùng chăm sóc con trai.

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Được biết, Phi Hùng và Lâm Khánh Chi nên duyên vợ chồng vào tháng 12/2017. Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 quyết định có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. 

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