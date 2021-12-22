Chồng cũ Lâm Khánh Chi 'khoe' tổ ấm mới, không gian khác 'một trời một vực' thời chưa tan vỡ hôn nhân

Trong ảnh, không gian sống mới của Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi không quá rộng nhưng khá thoáng đãng, tiện nghi với tone trắng - nâu là chủ đạo.

Sau thời gian buồn bã vì hôn nhân tan vỡ, mới đây chồng cũ Lâm Khánh Chi đã dần ổn hơn và đăng tải loạt ảnh khoe không gian sống mới.

Kèm theo đó, Phi Hùng bộc bạch: "Mong là khởi đầu mới, mọi thứ sẽ mới và thuận buồm xuôi gió".

Không gian sống mới của Phi Hùng hậu chia tay - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, không gian sống mới của Phi Hùng không quá rộng nhưng khá thoáng đãng, tiện nghi với tone trắng - nâu là chủ đạo. Không gian phòng cách được kết hợp với nhà bếp để tiết kiệm không gian. Phần gác lửng phía trên cũng được trang bị tivi và các thiết bị khác.

Không gian nhà của Lâm Khánh Chi hiện đại và 'sặc' mùi tiền - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi lấy chồng, cặp đôi được bố mẹ tặng cho căn biệt thự 3 tầng trị giá 7 tỷ đồng làm của hồi môn. Trong đám cưới hồi cuối năm 2017, giọng ca chuyển giới được mẹ chồng đeo tặng 6 chiếc kiềng vàng, một dây chuyền vàng, một vòng tay lớn bằng vàng và đôi hoa tai gắn kim cương.

Chưa hết, vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới, giọng ca sinh năm 1977 được mẹ chồng tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Vũng Tàu với diện tích 419m2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-lam-khanh-chi-khoe-to-am-moi-khong-gian-khac-mot-troi-mot-vuc-thoi-chua-tan-vo-hon-nhan-442652.html