Chồng cũ Lâm Khánh Chi 'khoe' tổ ấm mới, không gian khác 'một trời một vực' thời chưa tan vỡ hôn nhân

Hậu trường 22/12/2021 16:03

Trong ảnh, không gian sống mới của Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi không quá rộng nhưng khá thoáng đãng, tiện nghi với tone trắng - nâu là chủ đạo.

Sau thời gian buồn bã vì hôn nhân tan vỡ, mới đây chồng cũ Lâm Khánh Chi đã dần ổn hơn và đăng tải loạt ảnh khoe không gian sống mới. 

Kèm theo đó, Phi Hùng bộc bạch: "Mong là khởi đầu mới, mọi thứ sẽ mới và thuận buồm xuôi gió".

Lam Khanh Chi 1
Lam Khanh Chi 2
Không gian sống mới của Phi Hùng hậu chia tay - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, không gian sống mới của Phi Hùng không quá rộng nhưng khá thoáng đãng, tiện nghi với tone trắng - nâu là chủ đạo. Không gian phòng cách được kết hợp với nhà bếp để tiết kiệm không gian. Phần gác lửng phía trên cũng được trang bị tivi và các thiết bị khác. 

Lam Khanh Chi 3
Lam Khanh Chi 4
Không gian nhà của Lâm Khánh Chi hiện đại và 'sặc' mùi tiền - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi lấy chồng, cặp đôi được bố mẹ tặng cho căn biệt thự 3 tầng trị giá 7 tỷ đồng làm của hồi môn. Trong đám cưới hồi cuối năm 2017, giọng ca chuyển giới được mẹ chồng đeo tặng 6 chiếc kiềng vàng, một dây chuyền vàng, một vòng tay lớn bằng vàng và đôi hoa tai gắn kim cương.

Chưa hết, vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới, giọng ca sinh năm 1977 được mẹ chồng tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Vũng Tàu với diện tích 419m2.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi hứng trọn gạch đá vì 'thích la làng' dù vợ cũ chớ hề 'than thân trách phận' hậu 'đứt gánh giữa đường'

Chồng cũ Lâm Khánh Chi hứng trọn gạch đá vì 'thích la làng' dù vợ cũ chớ hề 'than thân trách phận' hậu 'đứt gánh giữa đường'

Hậu ly hôn, một số tài khoản mạng cho rằng Phi Hùng đang kể lể, than thở dù phía Lâm Khánh Chi vẫn "im hơi, lặng tiếng".

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi chồng cũ Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi - Phi Hùng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?