Chồng cũ Lâm Khánh Chi 'má kề má', 'tay nắm tay' cô gái LẠ hậu ly hôn, CĐM vội đưa lên 'bàn cân' so kè nhan sắc với mỹ nhân chuyển giới

Mới đây, sau khoảng thời gian buồn bã vì hôn nhân tan vỡ, trên trang cá nhân của chồng cũ Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh cùng con trai. Trước đó còn tình tứ ôm eo một cô gái lạ khiến dân tình xôn xao.

Được mệnh danh là một trong những cặp đôi LGBT "xứng đôi, vừa lứa" của showbiz Việt, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng về chung một nhà từ cuối tháng 12/2017 trong sự chúc phúc của bà con hai bên và bạn bè thân thiết. Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 quyết định có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. Tuy nhiên, "cơm lành canh ngọt" chưa bao lâu thì mới đây thông tin cả hai "đường ai nấy đi" đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Tổ ấm của cặp đôi trước khi hôn nhân tan vỡ - Ảnh: Internet Mới đây, sau khoảng thời gian buồn bã vì hôn nhân tan vỡ, trên trang cá nhân của chồng cũ Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh cùng con trai.

Khoảnh khắc thân thiết của hai bố con - Ảnh chụp màn hình Phi Hùng viết: "Hôm nay lại phải đưa Bi đi chơi chiều nay rồi! Có bạn nào muốn đi khu vui chơi trẻ em cùng Bi nhà em không?", cùng với đó là hình ảnh bố con nhí nhố cùng nhau trong ngày cuối tuần. Mặc dù không có quan hệ ruột thịt vì cậu bé là con của Lâm Khánh Chi nhờ mang thai hộ bằng tinh trùng của người đẹp trước khi chuyển giới, nhưng Phi Hùng vẫn dành nhiều tình cảm cho con.

Đáng chú ý hơn cả khi sau khi tuyên bố chia tay với Lâm Khánh Chi không lâu Phi Hùng bất ngờ công bố loạt ảnh tình tứ bên cô gái lạ khiến nhiều người cho rằng đây là người mới của anh. Động thái này đã ngay lập tức khiến dư luận bàn tán xôn xao không ngừng. Phi Hùng trở lại nghiệp làm người mẫu - Ảnh chụp màn hình Chồng cũ Lâm Khánh Chi tình tứ bên bạn diễn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trên thực tế, chồng cũ nữ ca sĩ chuyển giới cho hay đây không phải người mới mà là "bạn diễn". Phi Hùng khẳng định muốn trở lại nghề người mẫu mà trước kia đã bỏ dang dở.

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