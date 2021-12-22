Phi Hùng đăng ảnh ngọt ngào thuở mặn nồng, Lâm Khánh Chi liền nhắn nhủ: 'Hãy để hình ảnh tốt đẹp trong mắt tôi!'

Động thái của Lâm Khánh Chi sau khi chồng kém tuổi chia sẻ ảnh ngọt ngào thuở còn mặn nồng bên vợ khiến dân tình không khỏi bất ngờ.
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Vừa qua, showbiz Việt không khỏi xôn xao trước thông tin Lâm Khánh Chi và ông xã "đường ai nấy đi" sau 4 năm về chung một nhà. Thông tin này bắt nguồn từ một bài đăng công khai trên trang cá nhân của Phi Hùng - ông xã Lâm Khánh Chi tuyên bố về việc không còn liên quan đến nhau. Sau đó, xác nhận với Thanh Niên, Phi Hùng cũng khẳng định đây là thông tin chính xác nhưng tạm thời không tiết lộ nguyên nhân rạn nứt hôn nhân.
Tuy nhiên, hậu ly hôn, mới đây nhất, Phi Hùng bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Lâm Khánh Chi thuở mặn nồng kèm theo lời tạm biệt. Anh bày tỏ: "Bức ảnh lâu lắm rồi. Cũng là lần cuối đăng có ảnh cô ấy nè". Bài đăng sau khi đăng tải đã nhận nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ tiếc nuối và cũng mong muốn cặp đôi có thể "gương vỡ lại lành" sau những mâu thuẫn trong hôn nhân.
Về phía Lâm Khánh Chi, sau ít phút Phi Hùng chia sẻ bài viết, nữ ca sĩ cũng đã có động thái cực gắt thu hút sự chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh tươi tắn và make-up xinh đẹp kèm dòng trạng thái như nhắn nhủ đến ai đó nhưng được cộng đồng mạng gọi tên chồng kém 8 tuổi của cô. Lâm Khánh Chi viết: "Hãy để hình ảnh tốt đẹp trong mắt tôi nhé".
Ngay sau đó, dòng trạng thái này nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, sau thời gian về chung nhà, cặp đôi đã cùng đón cậu quý tử nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau ồn ào "đường ai nấy đi", trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai cưng.