Hậu ly hôn ồn ào, ông xã Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ, phải chăng cặp đôi 'gương vỡ lại lành'?

Thông tin ca sĩ Lâm Khánh Chi và ông xã "đường ai nấy đi" sau 4 năm về chung một nhà nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Hùng có động thái gây chú ý.

Vừa qua, showbiz Việt không khỏi chấn động trước tuyên bố "đường ai nấy đi" của Lâm Khánh Chi và ông xã sau 4 năm về chung nhà. Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi từ phía cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ còn không khỏi tiếc nuối vì đây là một trong những cặp đôi đẹp của cộng đồng LGBT. Cụ thể, trước đó, trên trang cá nhân, Phi Hùng - ông xã Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta".

Phi Hùng tuyên bố 'đường ai nấy đi' với Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình Xác nhận việc này, trao đổi với Thanh Niên, ông xã Khánh Chi nhấn mạnh: "Tôi xác nhận lần nữa thông tin này là chính xác. Còn lý do tại sao thì tôi không muốn nói. Tôi chỉ biết đã làm hết khả năng của mình rồi, tất cả mọi người ở nhà đều nhìn thấy và nhận biết được". Về phía Lâm Khánh Chi, cô cũng nói trong livestream: "Anh Phi Hùng ở nhà của anh ấy mọi người. Chị không có giữ anh Hùng nha". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định: "Chị bây giờ là bà mẹ đơn thân, tự giữ chị".

Cặp đôi có chung một cậu quý tử sau 4 năm về chung một nhà - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hậu ồn ào ly hôn, mới đây, Phi Hùng bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên Khánh Chi thuở còn yêu nhau mặn nồng. Đồng thời, anh cũng nghẹn ngào bày tỏ: "Bức ảnh lâu lắm rồi! Cũng là lần cuối đăng có ảnh cô ấy nè". Bài đăng ngay sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận bài đăng, cư dân mạng để lại bình luận mong cả hai có thể "gương vỡ lại lành": "Vợ chồng người nhịn một chút sao bỏ nhau đi buồn quá", "Quay về đi", "Đăng hình có nghĩa là vẫn còn yêu thương",... Ông xã Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh ngọt ngào thưở cặp đôi còn mặn nồng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, cặp đôi đã về chung một nhà từ cuối tháng 12/2017 trong sự chúc phúc của bà con hai bên và bạn bè thân thiết. Năm 2019, cặp đôi quyết định có con chung và đã chào đón quý tử đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ.

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