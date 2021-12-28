Sau màu cầu hôn chấn động, Phương Trinh Jolie bật mí luôn kế hoạch đám cưới lãng mạn vào năm sau

Diễn viên Phương Trinh Jolie và bạn trai kém 3 tuổi Lý Bình bất ngờ bật mí về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Lý Bình và Phương Trinh Jolie là một trong những cặp đôi đẹp trong showbiz Việt và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, chúc phúc từ khán giả. Sau thời gian bí mật hẹn hò, cả hai đã công bố với người hâm mộ. Mới đây, diễn viên Phương Trinh Jolie và bạn trai kém 3 tuổi còn có động thái “chốt đơn” bằng cách tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nữ ca sĩ đang rất mong chờ một tiệc cưới như mơ cùng người tình điển trai Lý Bình - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin của Saostar, Phương Trinh Jolie cho biết có rất nhiều kế hoạch mong muốn được thực hiện ở năm sau. Người đẹp sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê ca nhạc và diễn xuất, song, vẫn sẽ tập trung cho việc điều hành công ty mỹ phẩm. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là nữ ca sĩ đang rất mong chờ một tiệc cưới hoành tráng cùng người tình điển trai Lý Bình.

Cô chia sẻ: “Trinh cũng đang chờ các thông tin từ Chính Phủ. Nếu có chính sách cho phép tổ chức từ 20 bàn trở lên là Trinh sẽ thực hiện ngay. Rất mong sẽ có tin vui về bữa tiệc để báo hỷ đến khán giả”.

Phương Trinh Jolie cho biết cô có rất nhiều kế hoạch mong muốn được thực hiện ở năm sau - Ảnh: Internet

Nói về Lý Bình, Phương Trinh Jolie tự hào cho biết: "Bình là chàng trai tốt. Trinh và Bình đã có thời gian quen biết đủ lâu để hiểu tính cách cũng như con người thật của nhau. Trước đây, Trinh chưa công khai là vì còn vướng bận một số việc cá nhân. Bây giờ, khi mọi thứ đều vui vẻ, Trinh nghĩ cũng nên cho khán giả của mình biết điều này".

Về phía nam diễn viên, Lý Bình cũng tiết lộ đã tính trước tương lai là căn nhà 5 tầng, mặt tiền của một ngõ rộng, ô tô thoải mái ra vào. Công trình này mất khoảng 1 năm để thực hiện và còn khéo léo xác nhận đây sẽ là cơ ngơi chung sống của mình và Phương Trinh Jolie khi về chung một nhà.

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