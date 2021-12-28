Việt Hương cảnh cáo antifan ‘ăn nói cẩn thận’, thẳng thừng tuyên bố 'lần sau công an đến nhà hỏi giấy'

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Hương gặp phải những trường hợp như bị chỉ trích, chửi bới, thóa mạ.

Mới đây, vào tối ngày 27/12, NS Việt Hương chia sẻ hình ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp cùng lời nhắn lầy lội gây chú ý: "Ý anh làm sao? Ý em y vậy, chơi không? Mặt thái độ vậy á, chứ ở ngoài đời y vậy nha".

Bài đăng gây chú ý của nữ nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của nữ danh hài, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước khi đọc dòng trạng thái lầy lội của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cũng có không ít netizen "kém duyên" đã để lại bình luận mỉa mai, châm biếm vô cùng gắt gỏng. Thậm chí còn bịa đặt, tung tin đồn ác ý.

Trước một số ý kiến của anti-fan, Việt Hương không ngại ngần đáp trả rằng: "Nói khùng nói điên, nói có bằng chứng vu khống tha cho 1 lần, lần sau công an tới nhà hỏi giấy nha, ăn nói cẩn thận. Mạng xã hội nhưng cũng là dao 2 lưỡi".

Việt Hương đáp trả CĐM - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Hương gặp phải những trường hợp như bị chỉ trích, chửi bới, thóa mạ nhưng đa phần Việt Hương thường lựa chọn bỏ qua hoặc không quan tâm. Tuy nhiên, lần này nữ danh hài lập tức phản hồi để đính chính và phần nào cảnh cáo những đối tượng tương tự khác không vu khống mình.

Nghĩa cử cao đẹp của cặp vợ chồng nữ danh hài - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương nhận được vô số sựu yêu thích của khán gải vì liên tục có các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong mùa dịch. Cả hai lựa chọn hành trình giúp đỡ bà con vùng dịch trong nhiều tháng ròng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-canh-cao-antifan-an-noi-can-than-thang-thung-tuyen-bo-lan-sau-cong-an-den-nha-hoi-giay-443454.html