Trong video phát trực tiếp, khi nói về cuộc sống sau biến cố ông xã Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan bộc bạch đã chuẩn bị nơi an vị bên cạnh chồng khiến Việt Hương vô cùng xúc động.
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Tối muộn ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), ca sĩ Phương Loan đã đưa 2 người em thân thiết là NS Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đến nghĩa trang gần nhà để thắp hương cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong livestream phát trên fanpage cá nhân, NS Việt Hương lộ diện tiều tuỵ, đôi mắt sưng được che chắn bằng kính râm.
Trong suốt buổi viếng mộ nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương khóc nghẹn khi thời gian qua cô liên tục là người tiễn đưa đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Việt Hương xúc động mang theo một chậu cúc và tiết lộ đây là loài hoa cô rất thích nên muốn mang đến để đặt bên di ảnh người anh thân thiết. Nữ nghệ sĩ không kìm được xúc động khi đặt tay lên di ảnh và nói: "Nơi anh nằm đẹp quá, em với mọi người yên tâm rồi. Chị Loan vẫn còn rất đẹp, chị đẹp mà chỉ buồn tôi còn lo chị không đẹp còn tôi buồn là xuống luôn, nổi mụn đầy mặt vì không có ngủ được. Tôi sợ chị Loan buồn nên kêu chị về Việt Nam sống với tôi, nhưng ở đây chị còn có gia đình mà".
Đáng chú ý, khi nữ danh hài quan sát mộ phần của cố nghệ sĩ, thắc mắc vì sao được an vị ở khu vực rất đẹp, ca sĩ Phương Loan nói gia đình phải đăng ký. "Bé Heo" cũng chỉ cho Việt Hương khu vực an vị của mình nếu sau này qua đời, trong cùng một ô đặt cốt với danh hài Chí Tài. Theo lời nữ danh hài, bà xã của cố NS Chí Tài đã chuẩn bị sẵn nơi an vị cho bản thân nếu có chuyện không may xảy ra. Nữ ca sĩ Phương Loan mong muốn được nằm xuống cạnh người chồng quá cố.
Cũng trong video phát trực tiếp, khi nói về cuộc sống sau biến cố ông xã qua đời, ca sĩ Phương Loan bộc bạch: "Bé Heo bây giờ ổn vì được sự yêu thương của gia đình, người thân. Bé Heo vẫn khoẻ nên mọi người yên tâm. Bé Heo cứ nghĩ là anh đi về 1 một nơi an bình nào đó. Anh luôn muốn bé Heo vui nên bé Heo không có khóc, nếu có cũng phải trốn vào 1 góc để anh không nhìn thấy. Mọi người như Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm,... rất quan tâm bé Heo".
Nghe "bé Heo" tâm sự, nghệ sĩ Việt Hương xúc động và ôm chầm lấy chị để an ủi. Nhạc sĩ Hoài Phương cũng gửi lời động viên người chị thân thiết của gia đình: "Nói chị Loan không buồn thì không hẳn đâu, chị lạc quan vì nghĩ anh Tài đang đi lưu diễn ra mà lâu quá không về. Chị cứ nghĩ là chị không mất anh, anh mãi ở bên cạnh chị".