Ca sĩ Phương Loan đã chuẩn bị sẵn nơi đặt tro cốt của bản thân vì có ước nguyện được ở bên chồng - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, khi nữ danh hài quan sát mộ phần của cố nghệ sĩ, thắc mắc vì sao được an vị ở khu vực rất đẹp, ca sĩ Phương Loan nói gia đình phải đăng ký. "Bé Heo" cũng chỉ cho Việt Hương khu vực an vị của mình nếu sau này qua đời, trong cùng một ô đặt cốt với danh hài Chí Tài. Theo lời nữ danh hài, bà xã của cố NS Chí Tài đã chuẩn bị sẵn nơi an vị cho bản thân nếu có chuyện không may xảy ra. Nữ ca sĩ Phương Loan mong muốn được nằm xuống cạnh người chồng quá cố.

Cũng trong video phát trực tiếp, khi nói về cuộc sống sau biến cố ông xã qua đời, ca sĩ Phương Loan bộc bạch: "Bé Heo bây giờ ổn vì được sự yêu thương của gia đình, người thân. Bé Heo vẫn khoẻ nên mọi người yên tâm. Bé Heo cứ nghĩ là anh đi về 1 một nơi an bình nào đó. Anh luôn muốn bé Heo vui nên bé Heo không có khóc, nếu có cũng phải trốn vào 1 góc để anh không nhìn thấy. Mọi người như Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm,... rất quan tâm bé Heo".