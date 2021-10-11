Tối muộn ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), ca sĩ Phương Loan đã đưa 2 người em thân thiết là NS Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đến nghĩa trang gần nhà để thắp hương cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong livestream phát trên fanpage cá nhân, NS Việt Hương lộ diện tiều tuỵ, đôi mắt sưng được che chắn bằng kính râm.

Việt Hương nén đau thương để thắp cho đàn anh nén nhang, đặt bên di ảnh chậu cúc và lọ hoa hướng dương - Ảnh chụp màn hình

Trong suốt buổi viếng mộ nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương khóc nghẹn khi thời gian qua cô liên tục là người tiễn đưa đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Việt Hương xúc động mang theo một chậu cúc và tiết lộ đây là loài hoa cô rất thích nên muốn mang đến để đặt bên di ảnh người anh thân thiết. Nữ nghệ sĩ không kìm được xúc động khi đặt tay lên di ảnh và nói: "Nơi anh nằm đẹp quá, em với mọi người yên tâm rồi. Chị Loan vẫn còn rất đẹp, chị đẹp mà chỉ buồn tôi còn lo chị không đẹp còn tôi buồn là xuống luôn, nổi mụn đầy mặt vì không có ngủ được. Tôi sợ chị Loan buồn nên kêu chị về Việt Nam sống với tôi, nhưng ở đây chị còn có gia đình mà".