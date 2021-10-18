Việt Hương tiết lộ lý do thực sự khiến vợ chồng gấp rút về Việt Nam sau 2 tang sự, hóa ra là vì 'người này'!

Việt Hương được ông xã tổ chức sinh nhật bất ngờ. Nữ danh hài tiết lộ lý do gấp rút về Việt Nam.

Sau chuỗi ngày "tang chồng tang" ở Mỹ, mới đây, vợ chồng NS Việt Hương đã trở về Việt Nam. Đáng chú ý, ngay khi vừa vào phòng cách ly, ông xã nữ danh hài đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho vợ. Trên trang cá nhân, Việt Hương hạnh phúc bày tỏ: "Được làm sinh nhật bất ngờ khi vừa về tới Việt Nam. Xúc động quá! Cảm ơn toàn bộ quý khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng sinh nhật mà Việt Hương lên máy bay chưa trả lời được".

Việt Hương được ông xã tổ chức sinh nhật bất ngờ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng cho biết lý do gấp rút về lại Việt Nam vì chị muốn đón lễ Halloween cùng con gái, đặc biệt tháng sau cũng là ngày sinh nhật của "tiểu công chúa". Được biết, vì liên tục chịu tang ở Mỹ nên sinh nhật vừa rồi của Việt Hương đành tạm gác lại.

Tổ ấm của nữ danh hài - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh xuất hiện trên MXH, nữ danh hài lộ rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Tại tang lễ của Phi Nhung, Việt Hương khóc nghẹn, ôm chầm con gái ruột của cố nghệ sĩ và liên tục nói xin lỗi vì không thể mang Phi Nhung trọn vẹn về Mỹ.

Việt Hương tiều tụy, mệt mỏi sau 2 tang lễ của đồng nghiệp và mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, trong tang lễ của mẹ nuôi, đồng thời cũng là mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Tâm, bà xã Hoài Phương phát biểu trong nước mắt. Có thể nói, suốt những tháng nay, Việt Hương đã chịu quá nhiều cú đả kích, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý. Có lẽ vì vậy mà cô gấp rút về Việt Nam để đoàn tụ cùng con gái và dành thời gian riêng cho gia đình sau những mất mát quá lớn.

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