Mới đây, phát ngôn của vợ nghệ sĩ Công Lý khiến đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Song, cô khá là bức xúc trước các bình luận công kích không hay.

Vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau khi chồng đổ bệnh, người đẹp Ngọc Hà buồn bã nhưng vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. May mắn thay, sau thời gian nhập viện điều trị, nam nghệ sĩ đã dần hồi phục sức khỏe. Nam nghệ sĩ được vợ trẻ chăm sóc chu đáo từ khi nhập viện đến khi về nhà. Tuy nhiên, mấy ai biết được rằng từ đó đến nay, vợ chồng cô phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Theo chia sẻ thông tin từ Ngoisao, vợ nghệ sĩ Công Lý lần đầu chia sẻ về áp lực kinh tế lúc chồng đau bệnh: "Tôi ngay từ đầu đã xác định sẵn sàng bán nhà để lo viện phí miễn là anh khỏe lại vì quan niệm còn người là còn của. Phải xoay xở một số tiền lớn trong thời gian gấp gáp, tôi hỏi vay một số người từng là chỗ thân tình của chồng. Tuy nhiên, người thì từ chối vì sợ anh Lý sẽ không bao giờ tỉnh lại để trả, người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất. Lòng tôi lúc đó tràn ngập cảm giác ê chề. Tôi thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em không màng thiệt hơn nhưng lúc hoạn nạn lại bị đối xử như vậy".

Phát ngôn của bà xã Công Lý khiến dân tình xôn xao tranh cãi - Ảnh: Internet Đáng chú ý là phát ngôn này của vợ trẻ của Công Lý lại làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó những lời an ủi, đồng cảm, nhiều người cho rằng Ngọc Hà không nên trách bạn của chồng không giúp đỡ khi chưa đứng vào hoàn cảnh của họ. Song,cô đã nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay sau đó. Cô lên tiếng khẳng định: "Ở đây, toàn các anh chị có ăn, có học. Đều là người sang chảnh cả. Vâng, nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em hay gia đình em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đọc bài phỏng vấn, anh chị đã thấy lời nào em trách móc người bạn chưa? Đành rằng lên báo là chia sẻ và chia sẻ bằng sự thật thà. Nhưng bao giờ cũng phải giấu đi những điều phía sau. Mọi người biết rõ trong sự tình không? Đã vội vàng kết luận ạ? Yêu thương hay không yêu thương nghệ sĩ là cảm xúc. Nhưng đừng vì sự thiếu hiểu biết rõ ràng để chụp mũ cho người khác như vậy".

Ngọc Hà lên tiếng trần tình cho phát ngôn của mình - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, bà xã của Công Lý mong mọi người đừng xúc phạm đến gia đình người khác. Cô bức xúc: "Chồng em vượt qua cơn hoạn nạn và bác sĩ cũng hiểu rõ em đã lo những gì. Đến giờ phút này, gia đình em cũng không phiền đến ai cả... Không yêu thương, không quen biết cũng đừng cào cấu để nói lời xúc phạm gia đình người khác như vậy". Thậm chí cô cũng không muốn phiền hà hay trách móc ai - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó bà xã Công Lý cũng nói rõ, cô chưa mở miệng ra trách ai cả, gia đình cô cũng không phiền hà đến ai. Ngọc Hà tiếp tục khẳng định: "Em chưa mở mồm ra trách ai cả. Chị biết đưa lên báo sẽ không bao giờ nói rõ được hết. Đây là sự trải lòng. Chị trách người khác. Chị hãy đặt mình vào vị trí của họ".

Xôn xao thư tay của Hồ Văn Cường liên quan đến loạt mâu thuẫn với cố ca sĩ Phi Nhung, nội dung khiến CĐM bàng hoàng? MXH bất ngờ xôn xao trước một loạt hình ảnh được cho là chụp lại bức thư viết tay của Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi Phi Nhung với nội dung liên quan đến một loạt ồn ào, mâu thuẫn giữa hai mẹ con trong thời gian trước khi cố ca sĩ qua đời.

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