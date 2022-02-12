Sau nhiều năm 'ròng rã' chờ đợi, ông Đoàn Ngọc Hải thông báo 'tin vui', hé lộ một điều đặc biệt

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải mừng rỡ thông báo "tin vui", đồng thời nói một điều khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Vào ngày 12/2, trên trang cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải vui mừng thông báo ông đã chính thức trở thành "công dân" của Mèo Vạc, Hà Giang sau 42 năm ở TP.HCM và 11 năm ở Hà Nội. Cụ thể, cựu Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM) cho biết: "Nhật ký hành trình-Đoàn Ngọc Hải-Quỹ vì đồng bào. Thành phố Hồ Chí Minh 23 giờ 42 phút tối nay thứ sáu ngày 11-02-2022. Tôi là công dân của Mèo Vạc. Tôi đã có nơi cư trú và căn cước của Mèo Vạc. Hôm nay tôi đã chính thức trở thành công dân của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sau 42 năm làm công dân của quận 1 – TP.HCM, 11 năm làm công dân của quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Ngoài ra, tôi là con nuôi của 1 gia đình dân tộc J’Rai ở Ayun Pa tỉnh Gia Lai. Trân trọng tất cả".

Ông Đoàn Ngọc Hải chính thức trở thành 'công dân' Mèo Vạc - Ảnh: FBNV Bài đăng của ông nhận được nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Sau một năm "rong ruổi" trên hành trình làm những điều tử tế, ông Đoàn Ngọc Hải đã liên tục tham gia các giải marathon, lái 14 chuyến lái xe cứu thương xuyên Việt, chở đi tặng 20.000 hộp sữa đặc, 2.000 hộp sữa tươi, hàng trăm kí bánh kẹo và áo quần, 12 chiếc xe đạp cho trẻ em khó khăn, 16 chuyến chở bệnh nhân, 2 chuyến chở cấp cứu tai nạn giao thông ở Ninh Thuận và ở Hà Nội, 2 chuyến chở hài cốt liệt sĩ từ Nam ra Bắc, 1 chuyến chở bệnh nhân nữ qua đời trên xe… Vậy nên, khi nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải, ai nấy cũng nhớ về người đàn ông đầy nhiệt huyết và đam mê trên hành trình làm thiện nguyện của mình. Thậm chí, có rất nhiều lần, ông phải xa người vợ thân thương một thời gian dài để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải, ai nấy cũng nhớ về người đàn ông đầy nhiệt huyết trên hành trình làm thiện nguyện của mình - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm thiện nguyện của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cũng vô tình bị kéo vào những ồn ào xung quanh việc làm từ thiện của 1 số nhóm thiện nguyện nổi tiếng. Sau đó, ông đã rất thẳng thắn trải lòng: "Làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải "nghề" để kiếm tiền. Làm từ thiện không phải để khoe khoang sự giàu có và để chửi mắng, sỉ nhục vô căn cứ, vô pháp luật đối với người khác". Đồng thời, ông cũng tung loạt sao kê có ký tên, đóng dấu của ngân hàng, công khai thu và chi từ ngày lập tài khoản của Quỹ (12/3/2021) đến 15/9/2021 để chứng minh sự minh bạch.

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