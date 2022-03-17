Bà xã Trấn Thành vô tình để lộ chi tiết LẠ khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 17/03/2022 15:26

Xuất hiện trong đoạn clip của ông xã Trấn Thành, Hari Won thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi vòng 2 "đáng ngờ".

Gần đây, Trấn Thành đã chia sẻ video ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Trong chuyến đi, có sự tham gia của những người bạn và đồng nghiệp vô cùng thân thiết với Trấn Thành như: nghệ sĩ Ngọc Giàu, Lê Giang, Anh Đức... Ngoài những phút giây vui vẻ bên bạn bè, nam danh hài khiến còn có những hành động ngọt ngào và đáng yêu với bà xã Hari Won. Dù kết hôn đã lâu, cặp đôi vẫn ngọt ngào như vợ chồng son khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

Cụ thể, thấy vợ vừa bước ra, Trấn Thành cũng không ngần ngại "bốc phốt": "Cái người làm biếng bây giờ mới xuống, trang điểm nè,... ". Đáp lại, Hari Won hờn dỗi cho biết đang nói chuyện với bạn. Chỉ 2 giây sau, vợ nam MC đình đám lập tức thay đổi sắc mặt và chứng minh quyền lực nóc nhà khiến anh phải hạ giọng: "Thương, thương..." để dỗ dành. 

Hari Won
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Hari Won để lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh: Chụp màn hình

Chính vì quá tình cảm, nên cư dân mạng khá trông đợi bà xã Trấn Thành sẽ sớm có "tin vui". Chính vì vậy, mỗi lần có bất kỳ dấu hiệu hình thể nào liên quan đến chuyện "bầu bí".

Đáng chú ý, Trấn Thành lại có khoảnh khắc lia máy tới Hari Won, vô tình để lộ vóc dáng của bà xã. Có thể thấy, nữ ca sĩ có thân hình hơi lên cân, vòng 2 to lên thấy rõ dù đã mặc chiếc đầm rộng thùng thình. Những chi tiết đó ngay lập tức khiến dân mạng lại dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng.

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Cặp đôi vẫn ngọt ngào như vợ chồng son khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trước đó, Hari Won liên tục bị đồn đoán có thai vì những dấu hiệu bất thường. Cô nàng thường xuyên để lộ vòng hai khác lạ và hay diện những outfit quá cỡ che dáng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhiều lần ẩn ý bản thân tròn trịa là do tăng cân mất kiểm soát. Trải qua 5 năm về chung nhà với Trấn Thành, người hâm mộ đều mong chờ cả hai sớm có "tin vui".

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

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