Ngỡ ngàng với chi phí tổ chức sinh nhật 'khủng' cho Hồ Văn Cường

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường công khai số tiền tổ chức sinh nhật cho nam ca sĩ. Điều này đã thu hút sự chú ý và bàn tán của cư dân mạng.

Hồ Văn Cường gần đây đã đón sinh nhật mừng tuổi 19. Đồng thời, buổi tiệc cũng có sự tham gia của ba mẹ ruột của nam ca sĩ trẻ. Cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ đã thuê hẳn một khuôn viên của một khu du lịch để tổ chức buổi tiệc cho nam ca sĩ.

Sau đó, cộng đồng người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã đăng tải loạt chi phí tổ chức sinh nhật cho nam ca sĩ. Sau khi công khai số tiền, cư dân mạng đã ngỡ ngàng trước số tiền mà người hâm mộ chi trả cho bữa tiệc. Qua đó, tổng chi của bữa tiệc lên tới hơn 100 triệu đồng.

FC của Hồ Văn Cường công khai số tiền tổ chức sinh nhật cho nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dù vướng nhiều ồn ào trong thời gian qua, Hồ Văn Cường vẫn nhận được tình yêu thương từ người hâm mộ. Buổi tiệc sinh nhật của nam ca sĩ có sự tham gia của hàng trăm người hâm mộ từ khắp mọi miền tổ quốc. Tất cả cùng mặc áo FC, sân khấu được trang trí hoành tráng với poster lớn, hoa và bánh kem... Hai bên sân khấu tràn ngập hoa của người hâm mộ từ nước ngoài gửi về. Đặc biệt, có những bó hoa lớn được kết từ tiền thật khiến ai cũng choáng ngợp.

Đáng chú ý, Hồ Văn Cường nhận được rất nhiều món quà bất ngờ từ fan, trong đó có chuỗi tiền khá dài được kết từ những tờ mệnh giá 100.000 đồng, cùng hàng xấp phong bì khá dày. Tại đây, nam ca sĩ đã tận hưởng những giây phút vui vẻ, nhận những món quà ý nghĩa bên người hâm mộ.

Nam ca sĩ cũng vừa đón sinh nhật tuổi 19 và khiến khán giả bất ngờ vì độ hoành tráng của buổi tiệc - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đã giúp đỡ Hồ Văn Cường rất nhiều trong việc vực dậy tinh thần sau nhiều ồn ào. Cuộc sống và định hướng tương lai của nam ca sĩ dần ổn định bởi sự dẫn dắt của danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thụy.

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