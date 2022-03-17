Chỉ ở nhà chăm con, Bảo Thy cũng bị Omicron 'tàng hình' ghé thăm, netizen lo lắng tình hình sức khỏe của quý tử?

Khán giả lo lắng tình hình sức khỏe của Bảo Thy và nhóc tỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy thông báo bị nhiễm Covid-19. Đáng nói, nữ ca sĩ chỉ mới sinh quý tử được vài tháng nên việc này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô và cậu bé. Bảo Thy cho biết thời gian gần đây, cô chỉ ở nhà chăm con mà vẫn bị Covid "ghé thăm": "Mượn status của 1 người anh trên Facebook. Covid đúng kiểu: Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà... Ở yên trong nhà chăm con tự dưng thấy ngứa rát họng và ho, test nhanh sáng nước bọt, chiều ngoáy mũi trong 3 ngày liền đều 1 vạch và không hề có dấu hiệu của vạch thứ 2 nhưng vẫn cẩn thận đeo khẩu trang vào chăm con".

Bảo Thy thông báo nhiễm Covid-19 chủng Omicron 'tàng hình' khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Dù có biểu hiện của Covid-19 nhưng nữ ca sĩ test nhanh vẫn không cho kết quả 2 vạch. Sau đó, khi lấy mẫu xét nghiệm PCR & PCA thì cô mới tá hỏa phát hiện dương tính với Covid-19 chủng Omicron "tàng hình". Bảo Thy cho hay: "Thy thấy người không ổn nhất là cái họng nó ngứa quá sức! Nhờ người về lấy mẫu PCR & PCA thì 6 tiếng sau kết quả dương tính. Mình gặp phải con ma tàng hình cả nhà ạ! Triệu chứng nét full HD mà test liền 3 ngày cả 2 loại vẫn không ra... Thy đã bị con ma Omicron này vật khủng khiếp. Ngồi ăn uống cười giỡn với mọi người trong nhà rần rần mà có 1 mình Thy trúng độc đắc. Sốt mê man li bì, sốt rét rồi lại nóng như đang ở sa mạc, mất vị giác, viêm họng nghẹt mũi rất nặng. Có lúc đàm đặc đến mức ngạt thở (vì mũi cũng nghẹt cứng) nhưng may mắn Thy được chăm sóc kĩ nên hôm nay tạm đỡ rồi, nhưng nhịp tim vẫn rất cao do sốt tái đi tái lại.

Thật ra Thy không định chia sẻ chuyện mình mắc Covid-19 đâu vì chẳng có gì vui nhưng vì nghĩ đến nhiều gia đình có con nhỏ hay bé sơ sinh mà vào trường hợp giống Thy nếu không tách con ra sớm thì sẽ rất tội các bé. Và không phải ai gặp con ma này cũng sẽ nhẹ nhàng như cảm cúm đâu cả nhà ạ. Nên cẩn tắc vô áy náy. Chúc cả nhà mình luôn được bình an". Bảo Thy đảm bảo các biện pháp phòng tránh dịch mỗi khi tiếp xúc gần với con nên sức khỏe hiện tại của quý tử vẫn an toàn - Ảnh: Internet Khi biết bản thân bị nhiễm Covid-19, cô và người chăm bé đã tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch mỗi khi tiếp xúc gần với con. Được biết, sức khỏe của nhóc tỳ hiện tại vẫn an toàn. Dưới bài đăng, khán giả gửi lời động viên tới nữ ca sĩ, chúc cô mau chóng hồi phục sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-o-nha-cham-con-bao-thy-cung-bi-omicron-tang-hinh-ghe-tham-netizen-lo-lang-tinh-hinh-suc-khoe-cua-quy-tu-456353.html