Bảo Thy tiết lộ, sau khi sinh con 1 tháng, cô từng bị stress khi nhìn chiếc bụng "ngoại cỡ" chưa kịp xuống số đo.

Sau gần 2 năm về chung 1 nhà với chồng đại gia, tháng 11/2021 vừa qua, ca sĩ Bảo Thy khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thông báo vừa hạ sinh con trai đầu lòng. Trước đó, trong quá trình mang thai, nữ ca sĩ hoàn toàn không hé lộ một chút thông tin gì. Thời gian sau bỉm sữa, Bảo Thy đã thoải mái hơn khi chia sẻ về việc chăm sóc cậu quý tử. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng tiết lộ, trong tháng đầu tiên sinh con, cô hoàn toàn tự mình chăm con, mỗi ngày chỉ được ngủ 4 tiếng. Do có quá nhiều thay đổi về tâm sinh lý và giờ giấc sinh hoạt nên cô cũng gặp phải tình trạng stress sau sinh, có những lúc "chỉ ngắm con trai rồi khóc". Sau tháng đầu tiên đó, Bảo Thy đã được bổ sung tới 2 người giúp việc nên cô cũng có thời gian rảnh rỗi hơn.

Tháng 11/2021, người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng khi Bảo Thy thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, mới đây nhất, nữ ca sĩ đã tự tin khoe hình thể của mẹ bỉm sau 3 tháng sinh con. Ở bức ảnh đầu tiên, Bảo Thy chụp vòng bụng của Bảo Thy sau sinh 1 tháng vẫn còn khá lớn với lớp mỡ dày. Nữ ca sĩ cũng cho hay, một trong số những nguyên nhân khiến cô cẳng thẳng trong thời gian đầu chăm con chính là chiếc bụng "ngoại cỡ" này. Sau đó, cô quyết tâm "phục hồi" vóc dáng cấp tốc nên đã lựa chọn nhiều phương pháp để "đánh bay bụng mỡ" sau sinh. Và với sự kiên trì quyết tâm, chỉ 2 tháng sau, Bảo Thy đã lấy lại vòng 2 săn chắc, thon thả như thời son rỗi. Người đẹp diện croptop thể thao khoe chiếc bụng phẳng lỳ, đáng mơ ước dù đang là mẹ bỉm sữa ở tháng thứ 3.

Bảo Thy khoe bụng phẳng lì chỉ sau 3 tháng sinh con - Ảnh: FBNV Bài chia sẻ của Bảo Thy trên trang cá nhân đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mọi người để lại lời khen ngợi nỗ lực cải thiện vóc dáng của nữ ca sĩ. Ngoài ra, không ít người xuýt xoa vì sau khi sinh con, dù chiếc bụng bị tăng size khá nhiều nhưng làn da của Bảo Thy vẫn rất mịn màng, trắng sáng chứ không hề có dấu hiệu bị rạn. Tuy nhiên, dù được nhiều lời khen ngợi nhưng Bảo Thy cho hay vẫn chưa hài lòng với số đo vòng bụng hiện tại. Sắp tới, nữ ca sĩ sẽ kết hợp tập Yoga để giữ gìn vóc dáng và cải thiện sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-sau-3-thang-sinh-con-bao-thy-da-danh-tan-vong-eo-ngoai-co-lay-lai-voc-dang-nhu-thoi-son-roi-den-kho-tin-452424.html