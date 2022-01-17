Hiếm hoi chia sẻ ảnh cận mặt con, Bảo Thy còn hé lộ một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng, bật ngửa

Ca sĩ Bảo Thy thường rất hiếm khi đăng tải hình ảnh cận mặt nhóc tỳ của mình. Song, nữ ca sĩ bất ngờ hé lộ hình ảnh lúc mới sinh con và khoe cận dung mạo của cậu cả nhà hào môn. Qua bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy đây là khoảnh khắc nữ ca sĩ và con lúc vẫn còn ở bệnh viện nhiều tháng trước.

Nữ chia sẻ tâm sự: "Hơn 2 tháng trôi qua rồi... Xem lại những hình ảnh ngày cục cưng chào đời mà mẹ vẫn cứ xúc động hoài... khóc rồi cười một mình mỗi ngày... Phụ nữ trong thai kì và sau khi sinh tâm trạng cảm xúc luôn thay đổi do ảnh hưởng từ hoocmon nhưng chỉ cần nhìn thấy con là tất cả ổn định, bình an ngay". Đáng chú ý là khi vừa tỉnh dậy hậu sinh nở, Bảo Thy đã có hành động xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng khiến ai cũng ngỡ ngàng và bất ngờ.