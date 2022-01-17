Hiếm hoi chia sẻ ảnh cận mặt con, Bảo Thy còn hé lộ một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng, bật ngửa

Hậu trường 17/01/2022 20:30

Từ hồi con trai chào đời, nữ ca sĩ Bảo Thy đã trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.

Ca sĩ Bảo Thy thường rất hiếm khi đăng tải hình ảnh cận mặt nhóc tỳ của mình. Song, nữ ca sĩ bất ngờ hé lộ hình ảnh lúc mới sinh con và khoe cận dung mạo của cậu cả nhà hào môn. Qua bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy đây là khoảnh khắc nữ ca sĩ và con lúc vẫn còn ở bệnh viện nhiều tháng trước.

Nữ chia sẻ tâm sự: "Hơn 2 tháng trôi qua rồi... Xem lại những hình ảnh ngày cục cưng chào đời mà mẹ vẫn cứ xúc động hoài... khóc rồi cười một mình mỗi ngày... Phụ nữ trong thai kì và sau khi sinh tâm trạng cảm xúc luôn thay đổi do ảnh hưởng từ hoocmon nhưng chỉ cần nhìn thấy con là tất cả ổn định, bình an ngay". Đáng chú ý là khi vừa tỉnh dậy hậu sinh nở, Bảo Thy đã có hành động xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng khiến ai cũng ngỡ ngàng và bất ngờ.

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Bảo Thy chia sẻ hình ảnh đầy tình cảm của mình và con trai - Ảnh: FBNV
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Cận cảnh diện mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh: FBNV

Cũng như bao mẹ bỉm khác, "Công chúa bong bóng" cũng tiết lộ cô phải chịu cơn đau đẻ suốt 2 ngày 2 đêm mới được thấy khuôn mặt con. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Thy còn nhớ vừa sinh xong về phòng nghe con khóc là Thy đứng lên ôm con trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì trước đó đã 2 đêm Thy thức trắng. Người mẹ nào cũng là siêu nhân và yêu thương con vô bờ bến"

Trước đó Bảo Thy cũng từng cho biết cô gặp nhiều khó khăn khi mang bầu như xuất huyết dạ dày, phải dùng thuốc điều trị trong hai tuần ở tháng thứ tư thai kỳ. Khi tiêm mũi hai vaccine COVID-19, cô bị sốt đến 39,5 độ C. 

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Nữ ca sĩ chia sẻ kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu làm mẹ - Ảnh: Chụp màn hình
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Gia đình nhỏ của Bảo Thy - Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Bảo Thy đã chứng minh lựa chọn của mình cho đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn chính xác. Cô ngày càng trẻ đẹp, được chồng yêu chiều và có một cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước, ngưỡng mộ. Hiện tại, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

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