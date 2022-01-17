Suốt mùa dịch đi làm shipper giao cơm, NSƯT Kim Tử Long thắc mắc: 'Tôi đi hoài nhưng không bị mắc Covid-19'

Suốt khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, NSƯT Kim Tử Long vẫn tham gia phát cơm từ thiện, đi nhiều nơi và đã học thêm được nghề phát cơm.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã tham gia chương trình "Hát cho ngày mai" cùng với ca sĩ Cẩm Ly, Vũ Quốc Việt và MC Quyền Linh. Tại đây, nam ca sĩ gây chú ý khi tiết lộ cuộc sống của mình trong mùa dịch. Cụ thể, do suốt nhiều tháng trời sân khấu đóng cửa, các hoạt động nghệ thuật cũng vì thế mà bị trì hoãn. Do đó, "ông hoàng cải lương" đành phải tìm việc làm khác để làm, anh đã học thêm được nghề phát cơm. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Cứ 1-2 tuần, tôi tập trung tất cả mọi người trong gia đình lại để nấu cơm. Tôi cứ làm từng phần cơm hộp như thế rồi bỏ lên xe mang đi tặng cho mọi người. Trước khi đi phát, tôi phải gọi tới phường đó để thông báo trước cho họ. Họ sẽ cử đại diện ra nhận quà. Từ đó, tôi có thêm nghề phát cơm".

NSƯT Kim Tử Long - Ảnh: Chụp màn hình Đối với anh, đó là những việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Chính những việc làm đó đã mang lại cho Kim Tử Long niềm vui, niềm hạnh phúc vì được trao đi yêu thương đến với mọi người. Song, điều anh băn khoăn là vấn đề nhiễm bệnh. Dù đã có tuổi, cộng thêm việc phải di chuyển nhiều, có thể tiếp xúc với F0 bất cứ lúc nào nhưng Kim Tử Long cho biết anh không cảm thấy sợ. Nhớ lại thời điểm đó, nam nghệ sĩ thắc mắc: "Nhiều người đi làm tình nguyện nhưng họ cũng sợ bị dính Covid-19. Không hiểu sao tôi đi hoài nhưng không bị?". Câu hỏi này đã khiến không ít người vô cùng ngạc nhiên.

Nam nghệ sĩ tham gia hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch - Ảnh: Chụp màn hình Anh đã học thêm được nghề phát cơm - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM, Kim Tử Long chăm chỉ lan tỏa, chia sẻ những hành động đẹp của mình trên mạng xã hội. Anh đích thân mang mang đồ ăn đến các hộ dân những khu vực bị cách ly, phong tỏa. Trong quá trình thiện nguyện, nam nghệ sĩ thường ghi lại các hình ảnh để chia sẻ, lan tỏa tới mọi người. Bên cạnh những ý kiến tích cực, không ít người dùng những ngôn từ "đả kích" nam nghệ sĩ, cho rằng Kim Tử Long làm màu, khoe khoang,... Sự việc từng khiến anh cảm thấy buồn lòng, trực tiếp lên tiếng phản hồi các thông tin. Nam nghệ sĩ khẳng định, xưa nay làm thiện nguyện chưa bao giờ muốn kể công với ai và anh sẽ đem giúp người khác tùy theo hoàn cảnh, điều kiện của mình.

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