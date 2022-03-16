Vừa đón sinh nhật tuổi 19, Hồ Văn Cường bất ngờ gặp 'vận xui' khiến dân tình bức xúc thay

Hậu trường 16/03/2022 09:48

Vừa mới đón sinh nhật cách đây không lâu, Hồ Văn Cường tiếp tục nhận tin không vui.

Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ một số khoảnh khắc Hồ Văn Cường tham gia bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 19. Cụ thể, tập thể người hâm mộ đã thuê hẳn một khuôn viên của một khu du lịch để tổ chức buổi tiệc cho nam ca sĩ. Tại đây, nam ca sĩ đã tận hưởng những giây phút vui vẻ, nhận những món quà ý nghĩa bên người hâm mộ. Đồng thời, buổi tiệc cũng có sự tham gia của ba mẹ ruột của nam ca sĩ trẻ.

Không gian của buổi tiệc sinh nhật khá rộng rãi, số lượng người tham gia đông hơn dự kiến. Những người hâm mộ cùng mặc áo đồng phục màu xanh đọt chuối đặc trưng, chuẩn bị nhiều hoa, quà đến thần tượng. Hồ Văn Cường diện trang phục trẻ trung và sành điệu, gương mặt tươi tỉnh và vui vẻ đến từng bàn tiệc để chào hỏi và chụp hình cùng các fan. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ xuất hiện sau những ồn ào vừa qua.

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Buổi tiệc sinh nhật của Hồ Văn Cường có sự góp mặt của ba mẹ ruột - Ảnh: Internet
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Nam ca sĩ giao lưu cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet
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'Núi quà' từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ của Hồ Văn Cường bày tỏ sự bức xúc vì nội dung, hình ảnh trên fanpage chính thức của Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại bị "ăn cắp" với mục đích câu tương tác, bán hàng, thậm chí là trục lợi cá nhân bất chính. Đây không phải là lần đầu tiên, Hồ Văn Cường bị người khác mạo danh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một fanpage có tên Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp tiền. Thậm chí, fanpage này còn tự nhận chính là Hồ Văn Cường và đứng ra kêu gọi. Tuy nhiên, khi đọc đến cuối bài viết thì tài khoản này lại yêu cầu khán giả ủng hộ vào một số tài khoản lạ, do một người nào đó đứng tên. Tài khoản này còn đăng tải lại hàng loạt những bài viết trước đây ở fanpage cũ khiến nhiều người tưởng lầm đây là fanpage chính thức của nam ca sĩ và liên tục gửi lời động viên đến Hồ Văn Cường.

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Hồ Văn Cường liên tục bị mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, người hâm mộ đã giúp đỡ Hồ Văn Cường rất nhiều trong việc vực dậy tinh thần sau nhiều ồn ào. Đến nay cuộc sống và định hướng tương lai của nam ca sĩ dần ổn định. Bên cạnh fanclub, Quán quân Việt Nam Idol Kids đang được danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thụy hỗ trợ hết mình.

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