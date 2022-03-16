Bàng hoàng nhận tin chồng cũ qua đời đột ngột, Phi Thanh Vân xin làm 1 điều cuối tiễn biệt, nghẹn ngào gọi 2 tiếng 'mình ơi' đầy chua xót

Hậu trường 16/03/2022 08:30

Tối muộn ngày 15/3, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân viết tâm thư nghẹn ngào trước sự ra đi của chồng cũ.

Tối muộn ngày 15/3, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ viết tâm thư nghẹn ngào trước sự ra đi của chồng cũ Tây.

Cụ thể, trên trang cá nhân, "nữ hoàng da nâu" bất ngờ trước tin dữ, cô xúc động viết: "Tin nhắn và cuộc điện thoại bên đồng chí công an quận Thủ Đức thông báo tin anh qua đời làm tim em nghẹn lại! Tại sao lại đột ngột vậy anh ơi? Tại sao lại ra nông nỗi này".

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Bài đăng của Phi Thanh Vân - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ diễn viên phim Cô Gái Xấu Xí cho hay chồng cũ là người có chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và tập luyện thể dục thể thao vô cùng điều độ nên sự ra đi đột ngột của anh khiến cô vô cùng bàng hoàng và không dám tin. Bên cạnh đó, trong tâm thư tiễn biệt, nữ diễn viên xúc động nhớ lại những năm tháng "đầu ấp tay gối" bên chồng. Phi Thanh Vân xúc động gửi lời xin lỗi vì để cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Cuối tâm thư, nữ diễn viên không kìm được cảm xúc, lần cuối gọi hai tiếng "mình ơi" đầy đau xót với chồng cũ. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã an ủi, động viên Phi Thanh Vân trước nỗi mất mát đột ngột này.

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Nữ diễn viên đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân và người đàn ông ngoại quốc tên Thierry Blanc kết hôn vào năm 2018. Lương duyên vợ chồng của họ chỉ kéo dài 4 năm, sau đó ly hôn.

Mặc dù cuộc hôn nhân cũ có không ít khúc mắc, nhưng sau này nữ diễn viên và Thierry Blanc vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp.

Nguyên văn bài đăng của Phi Thanh Vân:

"Xin cho em gọi anh tiếng 'Mình ơi' lần cuối!

Nhận tin nhắn và cuộc điện thoại bên đồng chí công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thông báo tin anh qua đời làm tim em nghẹn lại. Tại sao lại đột ngột vậy anh ơi? Tại sao lại là anh? Em bắt đầu khóc nghẹn khi nghĩ rằng anh đã không còn sống trên cuộc đời này nữa...

2 năm nay em đã phải nhận quá nhiều mất mát, đau thương, và giờ là sự ra đi của anh. Trời ơi, đây thật sự là một nỗi đau quá lớn vì hơn ai hết anh và em đều hiểu được tình cảm chúng ta dành cho nhau còn nhiều như thế nào.

Em vẫn biết anh rất chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày và giữ gìn sức khỏe. Anh luôn rất chu đáo về chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ điều độ. Anh đã dạy em rất nhiều về những việc ấy, vậy mà cơn đột quỵ quái ác đã cướp mất sinh mệnh anh như đã từng làm điều ấy với cha anh.

Anh xứng đáng được sống lâu thậm chí đến cả trăm tuổi vì sự chăm chỉ và chỉn chu. Các con vẫn còn đang học đại học bên Pháp, chúng vẫn cần lắm có anh để nâng bước cho sự nghiệp kinh doanh tại Việt Nam như anh đã từng chia sẻ với em mấy năm trước.

Em thương cảm cảnh các con mới trưởng thành sẽ khó khăn và vất vả như thế nào trên đường đời khi đã mất cả cha lẫn mẹ. Đau lắm!

 tuổi 55, anh còn trẻ và phong độ với bao nhiêu công việc kinh doanh đang đang dở. Dù không còn là vợ chồng của nhau nhưng em vẫn cầu mong anh sống khỏe mạnh và thành công.

Trong 10 năm yêu nhau và sống nghĩa vợ chồng, em thấu hiểu anh đã nâng niu và nuông chiều em hết mực.

Em ước gì thời điểm ấy em có nhiều kiến thức tâm lý như bây giờ, chắc chắn em sẽ không để cuộc hôn nhân của chúng mình đi vào bế tắc và ly dị chỉ vì sự nông nổi của em.

Cũng chỉ vì tính trẻ con hiếu thắng mà bao lần anh mong muốn chúng mình quay về em đều lạnh lùng từ chối.

Mình ơi. Em xin lỗi anh. Em ước gì em có thể nói ra tất cả những điều này khi anh còn sống. Càng đào sâu nghiên cứu về tâm lý học em càng thấu hiểu, thương và trân trọng anh nhiều hơn. Anh là người đàn ông tuyệt vời và sẽ mãi mãi như vậy trong tâm trí em.

Anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở kiếp này, cầu mong anh về nơi cõi sáng thanh thản và bình yên anh nhé, nơi anh sẽ được học tiếp những bài học linh hồn của mình và tiếp tục bước sang một kiếp sống mới với những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Nếu đủ duyên chúng ta lại sẽ tiếp tục gặp nhau ở những kiếp sau như kiếp này và muôn kiếp trước. Anh về nơi cõi sáng an nhiên anh nhé. Tạm biệt, mình ơi!".

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: "Tết này con về đâu ăn Tết?"

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: "Tết này con về đâu ăn Tết?"

Nhìn ai cũng rộn ràng chuẩn bị cho ngày Tết đoàn viên, riêng Phi Thanh Vân phải nghẹn ngào vì không còn đấng sinh thành bên cạnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái buồn bã.

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