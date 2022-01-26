Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: "Tết này con về đâu ăn Tết?"

Hậu trường 26/01/2022 14:19

Nhìn ai cũng rộn ràng chuẩn bị cho ngày Tết đoàn viên, riêng Phi Thanh Vân phải nghẹn ngào vì không còn đấng sinh thành bên cạnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái buồn bã.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người nhà nhà đều rộn ràng quay quần bên nhau sau khoảng thời gian tất bật mưu sinh. Tuy nhiên, năm nay lại là một năm khá buồn của Phi Thanh Vân và cũng là năm đầu tiên nữ diễn viên phải đón Tết mà không có bố mẹ bên cạnh. Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh cũ bên bên gia đình.

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: 'Tết này con về đâu ăn Tết?' - Ảnh 1

Nữ diễn viên nghẹn ngào tâm sự về nỗi nhớ bố mẹ và sự cô đơn khi Tết này không còn bố mẹ bên cạnh. Đính kèm loạt ảnh kỉ niệm với bố mẹ ruột khi còn sinh thời, Phi Thanh Vân buồn bã viết: "Bố Mẹ ơi!… Tết này con về đâu ăn Tết?".

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: 'Tết này con về đâu ăn Tết?' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" cũng đăng tải bài thờ dành tặng bố mẹ: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/ Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha/ Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn/ Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con/ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!".

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: 'Tết này con về đâu ăn Tết?' - Ảnh 3

 

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: 'Tết này con về đâu ăn Tết?' - Ảnh 4

Ngày 15/8/2021 vừa qua, Phi Thanh Vân đau buồn thông mẹ ruột qua đời tại bệnh viện vì đột quỵ. Do dịch Covid-19 tại TP.HCM thời điểm đó còn diễn biến phức tạp nên Phi Thanh Vân cùng anh trai tổ chức tang lễ đơn giản cho mẹ tại nhà, chỉ có người thân trong gia đình tham dự. Nữ diễn viên cũng đã không thể ở bên cạnh mẹ những giây phút cuối cuộc đời thời điểm đó. 

Phi Thanh Vân nghẹn ngào vì không còn bố mẹ ngày cận kề Tết đoàn viên: 'Tết này con về đâu ăn Tết?' - Ảnh 5

Chỉ trong vòng 2 năm, Phi Thanh Vân liên tục đón nhận tin buồn khi cả bố và mẹ đều qua đời. Được biết, bố nữ diễn viên qua đời nào tháng 6/2020 do 1 cơn lên tăng xông nặng, đã cấp cứu hồi sức nhưng không kịp, ông hưởng thọ 86 tuổi. Sau khi bố mẹ đều qua đời, Phi Thanh Vân đã phải dành 1 thời gian rất dài để tự chữa lành vết thương mất mát.  

 

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