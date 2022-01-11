Vỡ nợ chục tỷ đồng, chồng cũ Phi Thanh Vân giờ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc các con nhỏ

Từng vướng vào nhiều ồn ào trong cuộc ly hôn với Phi Thanh Vân, Bảo Duy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người bất ngờ với cuộc sống bình dị, anh chủ yếu ở nhà thay vợ làm nội trợ.

Bảo Duy - Phi Thanh Vân từng được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau chào đón cậu con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân chóng vánh cuộc cặp đôi chính thức tan vỡ. Được biết, trước khi kết hôn, cả Phi Thanh Vân và Bảo Duy đều đã đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân, trong đó Bảo Duy có đến 2 người con. Yêu và kết hôn trong chớp nhoáng khiến cho cuộc ly hôn của cặp đôi xảy ra nhiều tranh chấp. Trong khi Phi Thanh Vân "tố" Bảo Duy ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nghiện ngập, thì anh chàng cũng kết tội vợ không phải dạng vừa, thường xuyên xúc phạm anh thậm tệ. Khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, Phi Thanh Vân và Bảo Duy còn xảy ra xô xát ngay dịp đón năm mới.

Đến tháng 3/2017, Phi Thanh Vân - Bảo Duy hoàn tất thủ tục ly hôn và quyền nuôi con thuộc về Phi Thanh Vân. Sau ly hôn, nếu Phi Thanh Vân đến nay vẫn chưa tiến thêm bước nữa và độc thân nuôi con thì Bảo Duy đã nhanh chóng khoe có người yêu mới là Việt kiều Úc tên Thúy Oanh. Cũng sau ít tháng hẹn hò, cả hai công khai tổ chức đám cưới tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Bảo Duy cho biết người vợ thứ 3 là người hiền lành, hiếu thảo và được lòng cả bên phía gia đình anh. Sau đám cưới, Thúy Oanh trở lại Úc tiếp tục công việc kinh doanh còn Bảo Duy vẫn chọn bám trụ tại Việt Nam. Có thời gian, anh bỏ hết vốn liếng đầu tư vào bất động sản và không may thua lỗ, vỡ nợ hàng chục tỷ đồng.

Rơi vào cảnh khốn khó, Bảo Duy thường xuyên suy nghĩ tiêu cực. Khi không tìm được hướng giải quyết khoản nợ lớn, anh từng tự tử nhưng bất thành. Khi vợ 3 sinh con gái, Bảo Duy bắt đầu có những thay đổi trong cách sống và trở nên chín chắn hơn. Đầu năm 2020, anh sang Úc đoàn tụ và chăm sóc vợ mang bầu thêm một cậu con trai. Sau khi qua Úc, chồng cũ Phi Thanh Vân chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Anh đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, giặt giũ quần áo và chăm sóc các con nhỏ. Còn vợ là người làm trụ cột kinh tế gia đình bằng việc kinh doanh tiệm nail riêng. Bảo Duy cho biết chi phí thuê người giúp việc ở Úc đắt đỏ nên anh hỗ trợ vợ quán xuyến nhà cửa, con cái. Bản thân anh cũng sang nước ngoài chưa lâu, còn nhiều hạn chế nên chưa thể đi làm và tạm hoán đổi vai trò gồng gánh kinh tế cho người bạn đời. Từ ngày trở thành ông bố 5 con (2 con gái với vợ đầu, 1 con trai với Phi Thanh Vân và 1 con gái, 1 con trai với vợ 3), Bảo Duy cũng thừa nhận đã điều chỉnh lại suy nghĩ, cách ứng xử và không còn hay bồng bột, nổi nóng như xưa. Cuôc hôn nhân thứ 3 của chồng cũ Phi Thanh Vân hiện diễn ra êm ấm. Còn về các khoản nợ, Bảo Duy cho biết chưa làm được ra tiền để trang trải, anh đang đợi khi các con ở độ tuổi cứng cáp hơn, có thể đi nhà trẻ thì anh sẽ chuyên tâm đi làm lại để trả nợ dần.

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