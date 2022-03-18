Sau khi nhiễm COVID-19, Trấn Thành hé lộ tình trạng sức khỏe, đồng thời than thở: 'Vợ tôi không hề chăm sóc tôi'

Hậu trường 18/03/2022 09:03

Nam danh hài Trấn Thành cũng vừa xác nhận anh đã trở thành F0 và đang được cách ly điều trị tại nhà.

Mới đây, trên kênh Youtube của Hari Won đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tự test Covid-19 cho chồng mình là Trấn Thành. Nữ diễn viên lấy hai que test nhanh ra để test cho cả mình và Trấn Thành thì bất ngờ thấy que test của ông xã lên hai vạch. Cô hoảng hốt thốt lên: "Anh Trấn Thành, anh ra mà nhìn này, anh hai vạch mất rồi, sợ quá".

Trái với vẻ hoảng hốt của Hari Won, Trấn Thành tỏ ra khá bình thản, chỉ nói: "Cuối cùng thì ta đã dính". Như vậy, sau bao nhiêu ngày "bất tử" giữa đại dịch, Trấn Thành cuối cùng cũng nhập hội F0 như bao người khác.

tran thanh
tran thanh 1
Tình trạng sức khỏe của Trấn Thành sau khi dương tính covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, Trấn Thành có biểu hiện hơi mệt, trán nóng và liên tục nhõng nhẽo với bà xã. Do cả hai vợ anh đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà, nên nam danh hài không được gần gũi vợ. Sau đó, anh đành ngồi hát một mình, hát liên tiếp từ chỗ nọ sang chỗ kia.

Dù ngày đầu tiên rất khỏe khoắn, nhưng đến ngày thứ hai, Trấn Thành bắt đầu thấm mệt, nằm sõng soài trên ghế. Anh nói: "Hôm nay tôi mới thấy lạnh và mệt, lạnh lắm, đứng dậy không nổi, yếu quá. Vợ tôi không hề chăm sóc tôi. Vợ tôi thì ăn sung mặc sướng hạnh phúc còn tôi thì bệnh, bị vợ kỳ thị không cho ngủ chung giường, phải nằm sofa".

Hari Won liền bóc mẽ Trấn Thành: "Thôi đi, cái ghế sofa anh đang ngồi mắc gấp chục lần cái giường tôi nằm. Hôm qua tôi bảo nghỉ ngơi giữ sức đi còn không chịu, bày đặt hát cải lương, karaoke, chọc đùa giỡn các kiểu. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi thì em vô phòng, kệ anh ở đây".

Sau khi nhiễm COVID-19, Trấn Thành hé lộ tình trạng sức khỏe, đồng thời than thở: 'Vợ tôi không hề chăm sóc tôi' - Ảnh 3
Bài đăng thông báo việc nhiễm covid trên trang cá nhân của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, tình trạng sức khỏe của Trấn Thành hiện tại chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ. Cả hai vợ anh đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và người hâm mộ cũng ngay lập tức gửi lời hỏi thăm đến Hari Won. Được biết, hiện tại Trấn Thành vẫn vui vẻ, lạc quan dù đang nhiễm Covid. Người hâm mộ đều mong nam MC sẽ sớm hồi phục sức khỏe và không có nhiều di chứng hậu Covid-19.

Bà xã Trấn Thành vô tình để lộ chi tiết LẠ khiến dân tình xôn xao

Bà xã Trấn Thành vô tình để lộ chi tiết LẠ khiến dân tình xôn xao

Xuất hiện trong đoạn clip của ông xã Trấn Thành, Hari Won thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi vòng 2 "đáng ngờ".

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành bà xã Trấn Thành sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?