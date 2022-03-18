Sau khi nhiễm COVID-19, Trấn Thành hé lộ tình trạng sức khỏe, đồng thời than thở: 'Vợ tôi không hề chăm sóc tôi'

Nam danh hài Trấn Thành cũng vừa xác nhận anh đã trở thành F0 và đang được cách ly điều trị tại nhà.

Mới đây, trên kênh Youtube của Hari Won đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tự test Covid-19 cho chồng mình là Trấn Thành. Nữ diễn viên lấy hai que test nhanh ra để test cho cả mình và Trấn Thành thì bất ngờ thấy que test của ông xã lên hai vạch. Cô hoảng hốt thốt lên: "Anh Trấn Thành, anh ra mà nhìn này, anh hai vạch mất rồi, sợ quá". Trái với vẻ hoảng hốt của Hari Won, Trấn Thành tỏ ra khá bình thản, chỉ nói: "Cuối cùng thì ta đã dính". Như vậy, sau bao nhiêu ngày "bất tử" giữa đại dịch, Trấn Thành cuối cùng cũng nhập hội F0 như bao người khác.

Tình trạng sức khỏe của Trấn Thành sau khi dương tính covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, Trấn Thành có biểu hiện hơi mệt, trán nóng và liên tục nhõng nhẽo với bà xã. Do cả hai vợ anh đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà, nên nam danh hài không được gần gũi vợ. Sau đó, anh đành ngồi hát một mình, hát liên tiếp từ chỗ nọ sang chỗ kia. Dù ngày đầu tiên rất khỏe khoắn, nhưng đến ngày thứ hai, Trấn Thành bắt đầu thấm mệt, nằm sõng soài trên ghế. Anh nói: "Hôm nay tôi mới thấy lạnh và mệt, lạnh lắm, đứng dậy không nổi, yếu quá. Vợ tôi không hề chăm sóc tôi. Vợ tôi thì ăn sung mặc sướng hạnh phúc còn tôi thì bệnh, bị vợ kỳ thị không cho ngủ chung giường, phải nằm sofa".

Hari Won liền bóc mẽ Trấn Thành: "Thôi đi, cái ghế sofa anh đang ngồi mắc gấp chục lần cái giường tôi nằm. Hôm qua tôi bảo nghỉ ngơi giữ sức đi còn không chịu, bày đặt hát cải lương, karaoke, chọc đùa giỡn các kiểu. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi thì em vô phòng, kệ anh ở đây". Bài đăng thông báo việc nhiễm covid trên trang cá nhân của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, tình trạng sức khỏe của Trấn Thành hiện tại chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ. Cả hai vợ anh đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và người hâm mộ cũng ngay lập tức gửi lời hỏi thăm đến Hari Won. Được biết, hiện tại Trấn Thành vẫn vui vẻ, lạc quan dù đang nhiễm Covid. Người hâm mộ đều mong nam MC sẽ sớm hồi phục sức khỏe và không có nhiều di chứng hậu Covid-19.

Bà xã Trấn Thành vô tình để lộ chi tiết LẠ khiến dân tình xôn xao Xuất hiện trong đoạn clip của ông xã Trấn Thành, Hari Won thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi vòng 2 "đáng ngờ".

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