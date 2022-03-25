Bị nói "độn vòng 3", Lệ Quyên phản ứng cao tay nhưng vẫn bị dân tình vào "bóc mẽ" sự thật 

Vừa qua, trên trang cá nhân, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mặc chiếc váy body màu đen bó sát khoe đường cong nóng bỏng. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là vòng 3 có phần khác lạ của Lệ Quyên, bởi từ xưa đến nay, nữ ca sĩ được biết đến với vóc dáng thon gọn, cân đối, có phần gầy, chứ không sở hữu đường cong nóng bỏng.

Chia sẻ hình ảnh, Lệ Quyên thẳng thắn nói đến việc cô bị đồn thổi "độn vòng 3", không tức giận gay gắt, trái lại, nữ ca sĩ cho biết bản thân rất vui và còn cảm thấy tự hào vì bản thân: "Bạn Quyên mách có lá cải bảo Quyên mặc quần độn vòng 3 khi thấy hình này Quyên đăng bên Instagram. Ui da, Quyên vui lắm ý vì chứng tỏ thành quả tập luyện thấy rõ luôn. Vòng 3như độn rồi đây này. Tớ cân đối thui, không phải siêu vòng 3 nhé. Cái đầm len thun ôm sát thách thức hết nước chấm quá".