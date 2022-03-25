Bị nói "độn vòng 3", Lệ Quyên phản ứng cao tay nhưng vẫn bị dân tình vào "bóc mẽ" sự thật 

Bị nói "độn vòng 3" khi khoe hình ảnh với đường cong khác lạ, Lệ Quyên dù đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả nhưng sau đó vẫn bị một số cư dân mạng "bóc mẽ" khoảnh khắc ngoài đời thật.
Vừa qua, trên trang cá nhân, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mặc chiếc váy body màu đen bó sát khoe đường cong nóng bỏng. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là vòng 3 có phần khác lạ của Lệ Quyên, bởi từ xưa đến nay, nữ ca sĩ được biết đến với vóc dáng thon gọn, cân đối, có phần gầy, chứ không sở hữu đường cong nóng bỏng.
Chia sẻ hình ảnh, Lệ Quyên thẳng thắn nói đến việc cô bị đồn thổi "độn vòng 3", không tức giận gay gắt, trái lại, nữ ca sĩ cho biết bản thân rất vui và còn cảm thấy tự hào vì bản thân: "Bạn Quyên mách có lá cải bảo Quyên mặc quần độn vòng 3 khi thấy hình này Quyên đăng bên Instagram. Ui da, Quyên vui lắm ý vì chứng tỏ thành quả tập luyện thấy rõ luôn. Vòng 3như độn rồi đây này. Tớ cân đối thui, không phải siêu vòng 3 nhé. Cái đầm len thun ôm sát thách thức hết nước chấm quá".
Dù khẳng định vóc dáng nóng bỏng hiện tại của mình là nhờ luyện tập mà có, thế nhưng bên dưới bình luận, Lệ Quyên vẫn bất ngờ bị dân tình nhận xét rằng khi gặp ngoài đời thì "vòng 3 không to lắm". Bên cạnh đó, đoạn video dưới bình luận do chính cô đăng tải về quá trình luyện tập vòng 3 của mình cũng bị nhiều người nhận xét là "vòng 3 lép xẹp" chứ không được như trong hình ảnh cô đăng tải.
Trước nhận xét này, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại đáp trả, Lệ Quyên phân trần: "Chị nói chị cân đối mà, đâu nói to nhỏ gì, tại bị vu oan nên kể cho vui thôi à. Do góc chụp và trang phục nữa bé.".
Thời gian gần đây, Lệ Quyên dành khá nhiều thời gian để chăm chỉ luyện tập vóc dáng, trên trang cá nhân, giọng ca Tình chết trong hững hờ không ít lần chia sẻ những hình ảnh chăm chỉ tập luyện bên cạnh bạn trai kém tuổi. Ở tuổi 40, việc sở hữu được vóc dáng như Lệ Quyên là điều đáng mơ ước của nhiều người.